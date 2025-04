Effetto Sinner in Zambia, i ‘Carota Boys’ raccolgono fondi e completano campo da tennis per i bambini

Roma, 18 aprile 2025 – Tutto nasce da un’idea del bresciano Damiano Saggioro. Nel 2023, quando era presidente del Tennis Desenzano, è stato lui a favorire, attraverso una raccolta fondi, la realizzazione di un campo da tennis all’interno di una casa d’accoglienza a Ndola, città dello Zambia situata a 300 chilometri a nord della capitale Lusaka. Oggi quella struttura, dall’enorme impatto sociale per il territorio, si è impreziosita grazie ai ‘Carota Boys’: sei amici d’infanzia cuneesi diventati la pittoresca tifoseria del numero uno del mondo Jannik Sinner.

I ‘Carota Boys’ hanno acceso la luce

Questo gruppo di irriducibili fan del campione di tennis azzurro, sempre al suo fianco nei tornei più importanti del mondo, ha promosso una campagna di fundraising che ha permesso di raccogliere 5.295 euro attraverso cui non solo il campo è stato dotato dell’illuminazione artificiale, ma è stato anche finanziato l’acquisto di attrezzature sportive come racchette, palline, abbigliamento e non solo. Così, grazie alla possibilità di giocare anche senza la luce del sole, gli orari di attività sono raddoppiati.

Una vittoria dentro e fuori dal campo

Secondo quanto stimato da Cicetekelo Youth Project, il campo di matrice italiana ha avuto un impatto senza precedenti sul territorio. Grazie al tennis, c’è stato un incremento del 45% di bambini e ragazzi che praticano regolarmente attività sportiva. Addirittura l’87% dei partecipanti al progetto ha mostrato un miglioramento nei risultati scolastici dopo sei mesi di allenamento, mentre il 65% dei ragazzi ha dichiarato di aver sviluppato nuove competenze relazionali e una maggiore autostima. Dall’arrivo del campo, 21 ragazzini sono entrati nel progetto Cicetekelo grazie all’attività sportiva, abbandonando situazioni di strada o rischio, mentre 29 bambine hanno iniziato a giocare a tennis, in un contesto nel quale le ragazze hanno spesso minori opportunità di accesso allo sport.

Il prossimo sogno: un’accademia di tennis

Ora c’è la volontà di alzare ancora l’asticella. Il sogno è quello di lanciare la prima Tennis Academy for Development in Zambia: un centro sportivo e formativo permanente per bambini e giovani svantaggiati nonché un progetto di formazione professionale per una decina di giovani allenatori locali. Un obiettivo estremamente ambizioso che punta a realizzare un modello unico nel paese africano. Il tutto partito dall’Italia, dalla rete di solidarietà che prima ha favorito la realizzazione del campo e poi dell’impianto di illuminazione. Tutto, ovviamente, con le vittorie di Sinner sullo sfondo. Oggi più che mai, quel murales che si trova proprio a Ndola e che riporta le parole di Michael Jordan, suona come un invito a non arrendersi mai. “Alcune persone vogliono che accada, altre desiderano che accada e altre ancora lo fanno accadere”.