Sì, la ragazza sul telefono di Jannik Sinner è Laila Hasanovic

New York, 31 agosto 2025 – Sbirciare sul telefonino di Jannik Sinner: in molti hanno provato l’ebbrezza di farsi i fatti del campione di tennis ieri, subito prima della partita contro Shapovalov, quando le telecamere di Supertennis.tv agli Us Open 2025 hanno pizzicato l’altoatesino mentre in panchina guardava il suo cellulare. Sullo schermo l’immagine in bianco e nero di una ragazza. Si intuisce che sia una modella. Ma chi è?

Sul web, neanche a dirlo, parte il tam tam. E il segreto è presto svelato. La prima e unica indiziata è Laila Hasanovic, la top model danese che ha appena calcato il red carpet a Venezia. Secondo i malpensanti, non sarebbe un caso che la giovane sia finita proprio quest’anno sotto i riflettori della Mostra del Cinema, scelta come testimonial da Armani che l’ha vestita in uno stupendo tubino dorato. Stando ai rumors, Hasanovic sarebbe l’attuale fidanzata di Sinner.

Durante l’estate lei e il tennista sono stati visti insieme a Copenaghen, in un viaggio che Sinner avrebbe intrapreso per motivi di sponsor e che lo avrebbe impegnato in “servizi fotografici”. Prima ancora non era passata inosservata la presenza della 25enne sugli spalti del Roland Garros. Successivamente Laila sarà fotografata anche a Wimbledon. Non sempre tre indizi fanno una prova. C’è stato però poi un episodio più eclatante: a fine luglio i due sono stati visti insieme a Monte Carlo, dove Sinner è residente. La coppia era a Santo Gelato, la gelateria frequentata dagli sportivi che vivono nel Principato. Un’uscita pubblica a tutti gli effetti. E chi c’era avrebbe detto che il numero 1 del tennis e la modella erano affiatati e complici.

Ma torniamo alla foto sullo schermo di Jannik. La protagonista è una ragazza dai capelli chiari. Si intravede il suo volto sorridente tra le mani. Se i lineamenti non sono pienamente riconoscibile, lo è invece la posa: inequivocabile. E non serve essere degli Sherlock Holmes 2.0 per sovrapporre quell’immagine a uno degli scatti postati recentemente da Hasanovic sulla sua pagina Instagram. Insomma, è proprio lei. Se poi quella sia davvero la foto impostata come sfondo del suo iPhone dal tennista, come sostengono molti, è difficile dirlo. A noi basti sapere che Sinner oggi è “innamorato”, come lui stesso ha ammesso in un’intervista al Corriere della Sera. Il nome ufficiale della fortuna è trincerato dietro la politica di privacy del campione. Chi dunque avesse il prurito di saperne di più, dovrà accontentarsi di questa fugace sbirciata sul suo telefono, offerta, involontariamente, da Supertennis.