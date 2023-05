Singoli e album in uscita il 19 maggio: Paul Simon, Maroon 5, Ariete, Emis Killa e Kesha

Tanto pop italiano in questa penultima settimana di uscite musicali di maggio. Da Gazzelle ad Ariete, passando per Emis Killa, Zero Assoluto e Dargen D’Amico. Ma anche grandi nomi della musica internazionale come Maroon 5, Kesha, Yes, Sufjan Stevens e soprattutto Paul Simon.

Proprio l’ex membro del leggendario duo Simon and Garfunkel stupisce i propri fan con il primo disco in cinque anni. L’ormai ottantaduenne cantautore pubblica il disco Seven Psalms, in cui fornisce una prospettiva personale sulla religione cristiana. L’album è composto da un’unica composizione musicale di ben trentatré minuti.

Middle ground è, invece, il nuovo singolo dei Maroon 5. La band di Adam Levine torna sulle scene con un brano acustico e dal testo intimo. La canzone viene descritta dal gruppo come un ritorno alle sonorità degli esordi. I Maroon 5 quest’estate saranno tra i gruppi principali della nuova edizione del Firenze Rocks.

Dopo una battaglia legale durata otto anni, la popstar Kesha si mette alle spalle il passato con il disco Gag Order. Prodotto dal guru Rick Rubin, l’album segna un netto distacco dalle sonorità a cui Kesha aveva abituato i propri fan. All’interno del disco troveranno posto anche i singoli Fine line e Eat the acid.

Gazzelle si prepara a un tour negli stadi con il nuovo album Dentro. L’artista ha descritto il progetto come il momento della maturità della sua carriera. Le sonorità del disco, infatti, si allontaneranno dall’indie pop tanto caro al cantautore romano. Ospiti dell’album artisti come i rapper Noyz Narcos e Thasup, nonché l’artista indie Fulminacci.

Un’altra ora è il nuovo brano di Ariete, che per l’occasione collabora con Michelangelo, fidato produttore di Blanco. La canzone è caratterizzata da sonorità elettroniche coinvolgenti, che si uniscono a un testo sognante che racconta un amore estivo.

Unisce hip hop anni ’90 e reggaeton Pelle d’oca, il nuovo brano del rapper Dargen D’Amico. «Volevo – spiega il cantante – per la prima volta lasciare scrivere un mio brano all’intelligenza artificiale, cercando di restare il più distaccato possibile, come si mi trovassi nella mia vita per caso. Ma alla fine mi sono comunque fatto prendere». L’artista presenterà il pezzo sul palco del festival Mi ami la prossima settimana a Milano.

Rap protagonista anche in Effetto notte, il nuovo intimo e complesso album di Emis Killa. Al centro del progetto il cinema, con il titolo di ogni traccia che trae ispirazioni da pellicole amate dal rapper. Lo stesso album è un omaggio al regista francese Truffaut. Confermata la presenza di ospiti come Guè, Sfera Ebbasta, Salmo e Ernia.

Celebrano vent’anni di carriera gli Zero Assoluto, che per l’occasione rilasciano Sardegna. La canzone è un pezzo pop malinconico, che guarda agli amori del periodo estivo, con degli arrangiamenti che guardano ai primi lavori del gruppo romano.

Il rock progressive degli anni settanta trova nuova linfa nel disco Mirror to the Sky degli Yes. La band ha descritto il progetto come un tentativo di evolversi rispetto ai precedenti lavori, cercando di imitare il processo creativo che caratterizzava il periodo d’oro del gruppo. Il singolo Cut the stars ha anticipato il disco.

Reflections è il nuovo disco del cantautore americano Sufjan Stevens. L’artista, molto apprezzato nell’ultimo decennio, ha composto l’album come colonna sonora del l’omonimo balletto di Justin Peck. Il progetto è incentrato totalmente sull’utilizzo del pianoforte, strumento che l’artista ha affermato di aver imparato a suonare da autodidatta.