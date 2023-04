Singoli e album in uscita il 14 aprile: dal rock di Metallica e Baustelle al pop di Blanco

Da artisti già affermati a nuove leve di spessore, le uscite musicali di domani registrano dei grandi ritorni. Da un lato le chitarre di Metallica e Baustelle, dall’altro la freschezza di Blanco e Fasma. Senza dimenticare i nuovi singoli di Smashing Pumpkins, Nina Zilli e i 50 anni di Aladdin Sane di David Bowie. 72 seasons è il nuovo attesissimo album dei Metallica, che i fan potranno ascoltare già stasera in buona parte dei cinema italiani. Dopo sette anni dall’ultimo disco, la band con la media di spettatori più alta del mondo torna a ruggire con un progetto intimo e riflessivo. Le settantadue stagioni rappresentano i diciotto anni, periodo di tempo in cui una persona costruisce la propria personalità. Temi come il riscatto e la disillusione si appoggiano sui veloci e duri fraseggi di chitarra tipici del gruppo americano. L’album uscirà in varie versioni, tra cui spiccano i dischi in vinile colorati. Dopo i grandi successi dello scorso anno e lo scandalo sanremese, Blanco pubblica il suo secondo album ‘Innamorato’. Il disco è realizzato assieme al produttore Michelangelo, che ha curato gli arrangiamenti dei brani. Nella scaletta spicca Un briciolo di allegria, in cui il giovane artista duetta con Mina. Il pezzo sarà contenuto anche in Ti amo come un pazzo, il nuovo disco di Mina in uscita la prossima settimana. In estate Blanco sarà protagonista di un tour negli stadi. Sulla stessa onda di Blanco c’è Nina Zilli, che torna con il nuovo pezzo Innamorata. Il brano è prodotto da Danti e vede la partecipazione di Saturnino al basso. Al momento l’artista ha condiviso qualche piccolo spoiler del video del brano, che coinvolgerà gli Articolo 31 e le Donatella, che saranno testimoni e damigelle del matrimonio di cui Nina Zilli canta nel brano. Le sonorità del pezzo uniscono atmosfere anni ‘60 a suoni urban più contemporanei. Spazio anche per il rock italiano, con i Baustelle che rilasciano Elvis, primo album dopo una pausa di quasi 5 anni. L’omaggio al re del rock nel titolo segnala una forte voglia di ritorno alle chitarre, dopo le esperienze di rottura dei dischi solisti dei due leader Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi. Al centro del progetto ci sono racconti di storie amare, che il gruppo ritiene in linea con i tempi che corrono. La band promuoverà il disco in un lungo tour che ha già fatto registrare diversi sold out. Si guarda allo specchio il rapper Fasma, che tira fuori tutto sé stesso nel nuovo album Ho conosciuto la mia ombra. Il progetto è stato prodotto da GG, ed è un concept che vede il rapper alla ricerca di nuove modalità per raccontare la sua realtà fatta di introspezione, toni profondi e cupi. Oltre alle classiche sonorità urban, Fasma nel disco gioca con elementi rock ed elettronici. Sta per chiudersi l’opera rock degli Smashing Pumpkins, che in attesa della pubblicazione finale della prossima settimana, hanno presentato il singolo Spellbinding. Il brano, caratterizzato da un vasto utilizzo di sintetizzatori, anticipa l’ultima parte del nuovo album Atum, diviso in tre come le opere teatrali. Giornata di festa per i fan di David Bowie, che celebrano i cinquant’anni del disco Aladdin Sane. Caratterizzato dall’iconica copertina in cui l’artista inglese è fotografato con una saetta in volto, all’epoca il disco rappresentò il più grande successo commerciale del mercato inglese dai tempi dei Beatles. Per l’occasione, oltre a una speciale rimasterizzazione dell’album, è stata pubblicata una versione in vinile picture in cui la copertina è direttamente stampata sul disco.