I singoli e gli album in uscita il 31 marzo: da Annalisa a Madame, fino a Lazza

Gli ultimi giorni di marzo sono all’insegna della nuova scena musicale italiana. Da Annalisa a Madame, passando per Lazza e Pinguini Tattici Nucleari domani, venerdì 31 marzo, usciranno diversi singoli e album delle nuove leve del pop. Spazio, però, anche per il ritorno dei Punkreas e dei Calibro 35, due band simbolo della scena più alternativa.



Si parte dunque con Mon amour, nuovo singolo di Annalisa. Il brano – scritto con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Zef – racconta dei momenti che precedono il riscatto personale, la voglia di ritrovarsi dopo brutte esperienze. L’artista, inoltre, ha ricevuto il doppio platino per la hit Bellissima e il 4 novembre terrà il suo primo concerto al Forum di Milano.



Secondo album, intitolato Amore, per Madame. Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano Il bene nel male, l’artista vicentina si distacca in parte dal mondo del rap per abbracciare il cantautorato. Tema del disco è la narrazione di storie d’amore non convenzionali: dalla lolita alla ninfomane, fino al marinaio. Lo scorso anno Madame è stata l’artista femminile più ascoltata in streaming in Italia.



Sempre da Sanremo arriva Lazza, classificatosi al secondo posto con Cenere. Il rapper a sorpresa pubblicherà Zonda con cui torna a sonorità più vicine al mondo del rap. Hanno voglia di cambiamento, invece, i Pinguini Tattici Nucleari. Coca zero, il nuovo brano del gruppo, segna un distacco rispetto alle canzoni passate. Il pezzo affronta svariati temi, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani.



Gli anni di Cristo è il nuovo disco di Mobrici, ex leader dei Canova. Nell’album il cantante racconta di sé stesso in maniera intima, riflettendo sui suoi trentatré anni. Tra i vari brani spicca Amore mio dove sei, scritto in collaborazione con Vasco Brondi delle Luci della centrale elettrica. Per rimanere in tema di indie pop, l’artista Colombre pubblicherà il disco Realismo magico in Adriatico. Il singolo di lancio è Io e te certamente, scritto in collaborazione con Maria Antonietta, compagna di vita di Colombre.



Dopo aver celebrato gli oltre trent’anni di carriera, i Punkreas sono tornati con Electric Deja-vu il loro dodicesimo disco. La band molla le sonorità acustiche abbracciate dopo la pandemia e torna alle proprie radici punk e ska. Tra le varie collaborazioni ci sono il cantautore Giancane e alcuni membri dei Modena City Ramblers.



Tour nei club per il supergruppo di rock alternativo Calibro 35, che festeggiano con il nuovo singolo Extraordinaire. Il brano segna il ritorno della band dopo il tributo a Morricone e la colonna sonora della serie Rai ‘Blanca’. Tra i membri più noti Enrico Gabrielli, già musicista per Muse e Pj Harvey, e Fabio Rondanini, batterista degli Afterhours.



All’estero l’album più atteso è The record, firmato dalle Boygenius. La band unisce tre cantautrici molto apprezzate nell’ambiente indie rock statunitense, come Julien Baker, Lucy Dacus e soprattutto l’irriverente Phoebe Bridgers. Spazio anche per il rock più tradizionale con l’eclettico cantante e chitarrista Fantastic Negrito. Il rocker di Oakland si butta sulle sonorità acustiche con Grandfather courage. Nell’album rivista alcuni dei suoi brani più celebri con arrangiamenti minimali e tradizionali, grazie all’aiuto di alcuni musicisti incontrati durante l’ultimo tour.



Tra le ristampe più interessanti, c’è il live orchestrale a Wembley degli Who e la nuova edizione del primo album di Giuliano Palma e i Bluebeaters che celebra i quasi venticinque anni del disco.