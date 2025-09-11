Sinfonia per famiglia diversamente anaffettiva. Il caos emotivo (e musicale) scuote la coscienza

Giovedì 11 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
11 set 2025
SILVIO DANESE
Visto che le tre famiglie diversamente anaffettive o affettuosamente malinconiche di Jim Jarmusch (“Father Mother Sister Brother“) hanno meritato il Leone d’oro alla Mostra di Venezia qualche giorno fa, allora provate a visitare questo ponderoso affresco (tre ore) famiglia/arte/destino premiato alla Berlinale (miglior sceneggiatura) e ai "David" tedeschi (film, attrice protagonista, attore non protagonista, colonna sonora). In questo caso la colonna sonora di Lorenz Dangel è un personaggio, una sinfonia in un solo movimento, abrasiva, imponente e un tantino apocalittica (può ricordare Shostakovic) che sta provando il direttore d’orchestra Tom (Lars Eidinger), uno incasinato come pochi tra genitori esacerbati e morenti, ex moglie partoriente un figlio non suo, la sorella alcolista e l’amico compositore in drammatico impasse compositivo sulla sinfonia. Dal caos emotivo, e musicale, o se preferite la fusione ricercata emotivo/musicale, escono due linee dominanti riuscite: la relazione non conformista con la ex, al cui figlio decide di fare da padre, e il confronto un po’ spietato con la madre. Abile manovratore di spazi e primi piani, di tratti umoristici e tragiche scenate, il regista Glasner pesca dalla sua vita e scuote la nostra. Titolo della sinfonia è “Sterben“ (Morire).

Silvio Danese

© Riproduzione riservata