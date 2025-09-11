Sinfonia per famiglia diversamente anaffettiva. Il caos emotivo (e musicale) scuote la coscienza

Visto che le tre famiglie diversamente anaffettive o affettuosamente malinconiche di Jim Jarmusch (“Father Mother Sister Brother“) hanno meritato il Leone d’oro alla Mostra di Venezia qualche giorno fa, allora provate a visitare questo ponderoso affresco (tre ore) famiglia/arte/destino premiato alla Berlinale (miglior sceneggiatura) e ai "David" tedeschi (film, attrice protagonista, attore non protagonista, colonna sonora). In questo caso la colonna sonora di Lorenz Dangel è un personaggio, una sinfonia in un solo movimento, abrasiva, imponente e un tantino apocalittica (può ricordare Shostakovic) che sta provando il direttore d’orchestra Tom (Lars Eidinger), uno incasinato come pochi tra genitori esacerbati e morenti, ex moglie partoriente un figlio non suo, la sorella alcolista e l’amico compositore in drammatico impasse compositivo sulla sinfonia. Dal caos emotivo, e musicale, o se preferite la fusione ricercata emotivo/musicale, escono due linee dominanti riuscite: la relazione non conformista con la ex, al cui figlio decide di fare da padre, e il confronto un po’ spietato con la madre. Abile manovratore di spazi e primi piani, di tratti umoristici e tragiche scenate, il regista Glasner pesca dalla sua vita e scuote la nostra. Titolo della sinfonia è “Sterben“ (Morire).

Silvio Danese