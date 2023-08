L’Irlanda ricorda Sinéad: una scritta gigante visibile dal cielo

Londra, 7 agosto – Un tributo a Sinéad O'Connor è apparso ieri a sorpresa in Irlanda, mentre sono state annunciate le date dei funerali. Un’installazione _ ha riportato ieri il “Guardian” _ è apparsa su una collina che domina la città balneare di Bray, dove la cantautrice sarà sepolta martedì. L’installazione è un messaggio in lettere alte oltre 9 metri che recita "ÉIRE ♡ SINÉAD", visibile dall'alto, apparso domenica fuori dalla città della contea di Wicklow, a sud di Dublino, che è stata la casa della cantautrice per 15 anni. Il tributo è apparso 11 giorni dopo dal ritrovamento da parte della polizia del cadavere della cantante in un appartamento a sud di Londra. Sinéad aveva 56 anni.

In una dichiarazione la famiglia della O'Connor ha reso noto che Sinéad sarà sepolta martedì e che il pubblico potrà renderle gli ultimi omaggi quando il corteo attraverserà il lungomare di Bray. "Il percorso inizierà all'estremità di Harbour Bar di Strand Road e proseguirà lungo il lungomare fino all'altra estremità di Strand Road, dove Sinéad e la sua famiglia proseguiranno per la sepoltura privata", ha detto la famiglia. “Sinéad adorava vivere a Bray, tra le persone che vi abitavano. Con questa processione, la sua famiglia vorrebbe riconoscere l'amore per lei da parte di quella gente, da quando se n’è andata la scorsa settimana per trovare pace in un altro posto". Non sono stati rilasciati altri dettagli. O'Connor usava anche il nome musulmano Shuhada' Sadaqat.

La scritta gigante in suo omaggio è apparsa sopra un punto di riferimento della navigazione della seconda guerra mondiale recentemente riscoperto, che recita "Eire" ed era stato utilizzato per guidare i piloti. L'iniziativa è stata una collaborazione tra un'agenzia creativa con sede a Dublino, The Tenth Man, e gli specialisti di insegne e murales Mack Signs. Un drone ha filmato l'installazione dall'alto. Il cartello era realizzato in plastica riciclata e doveva essere rimosso domenica sera.

"È stato detto così tanto su Sinéad dalla sua recente scomparsa, non sono sicuro che ci sia qualcosa da aggiungere", ha dichiarato Richard Seabrooke, direttore creativo esecutivo di The Tenth Man. "Volevamo solo cogliere l'occasione per celebrare il momento con una dichiarazione audace che simboleggia ciò che Sinéad significava per questo nostro piccolo paese". La scorsa settimana, il ponte Samuel Beckett sul Liffey è stato illuminato dai testi della hit del 1990 di O'Connor, "Nothing Compares 2 U”.