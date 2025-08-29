Sindrome da rientro: "Come affrontare il dopo-vacanze"

La fine delle vacanze implica l’immediato confronto con i ritmi serrati della ripartenza. Scadenze, impegni lavorativi, responsabilità tornano ad accavallarsi. Non sorprende, quindi, che sempre più persone sperimentino la cosiddetta sindrome da rientro. I sintomi? Ansia, stress e un sottile velo di malinconia, che rischiano di annullare i benefici della pausa estiva.

Per contrastare l’effetto ’boomerang’, è fondamentale imparare a riconnettersi con se stessi, recuperando equilibrio e vitalità. È il mantra del Longevity Retreat di Villa Eden a Merano, che invita a prendersi cura del corpo e della mente all’insegna dell’ “Oggi penso a me”. "Settembre e ottobre rappresentano i mesi ideali per detossinare, riequilibrare e affrontare l’autunno con rinnovata energia, avviando strategie di detox, reset ormonale o remise en forme, grazie a un approccio integrato che unisce medicina preventiva, alimentazione, attività fisica dolce e trattamenti mirati" spiega il dottor Emanuele De Nobili, direttore del Longevity Medical Center “Eden’s Health” di Villa Eden.

I percorsi proposti spaziano dai trattamenti corpo detox ai protocolli viso lipidizzanti, studiati per ripristinare il film idro-lipidico cutaneo e restituire alla pelle nutrimento e luminosità. L’innovazione è al centro anche delle tecnologie anti-age, come Morpheus 8 Face & Body, che combina radiofrequenza frazionata e microneedling per stimolare i tessuti in profondità e migliorare la compattezza della pelle.

"Altrettanto efficaci – prosegue De Nobili – sono le infusioni endovenose IV Energy, che apportano elettroliti, vitamine e liquidi per sostenere energia e concentrazione, e Sleep Restore, pensato per favorire un sonno rigenerante. Inoltre, una dieta mirata al restart metabolico attraverso il giusto bilanciamento dei micronutrienti favorisce anche il riequilibrio ormonale, facendo ripartire l’organismo e regalando nuova energia".

Al centro dell’attenzione le difese immunitarie, particolarmente importanti nei cambi di stagione. "Ciascun individuo ha le sue necessità – sottolinea l’esperto–. Disponiamo di cocktail personalizzabili , ideali per potenziare l’energia e le difese immunitarie che rispondono a esigenze specifiche, come l’Infusione anti ossidante contro l’eccessiva produzione di radicali liberi, l’Infusione alcalinizzante che aiuta l’organismo a ridurre l’acidità della matrice extracellulare, o ancora l’Infusione booster del metabolismo, che aumenta la combustione dei grassi cellulari".

Anche la mente non deve essere trascurata. "Abbiamo introdotto la Brain Gym, un innovativo percorso motorio-cognitivo che unisce movimento e richieste continue di feedback. Brain Gym stimola la neuroplasticità, portando i neuroni in palestra grazie a un allenamento motorio-cognitivo a doppio compito, basato su un sistema di semafori intelligenti che prevede una grande variabilità degli esercizi e la richiesta di continui feedback per contrastare il declino cognitivo. E la buona notizia è che non è mai troppo tardi per iniziare a stimolare l’attenzione, la velocità di pensiero e l’intelligenza", aggiunge De Nobili, che conclude con alcuni suggerimenti più generali.

"La ripartenza deve essere graduale, fatta di piccoli gesti capaci di preservare a lungo i benefici delle vacanze. Alcuni esempi? Rispettare i ritmi circadiani, esponendosi alla luce naturale al mattino ed evitando la luce blu dei monitor dopo il tramonto, oppure dedicarsi ad attività fisiche brevi ma regolari, che alternino esercizi di forza e allenamento cardio anti-stress, come la camminata o la corsa. L’obiettivo è trasformare il benessere temporaneo delle ferie in un nuovo slancio per la vita quotidiana, imparando a prendersi cura di sé in modo costante e consapevole. il segreto per affrontare l’autunno con energia in fondo si traduce nel rimettere al centro la miglior versione di noi stessi".