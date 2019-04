Roma, 24 aprile 2019 – Maratona Simpson su Fox. Per festeggiare i quasi 30 anni dall’arrivo in Italia della famiglia ‘in giallo’ più famosa di sempre, e in attesa della partenza degli episodi della 25esima stagione, Fox lascia il telecomando nella mano a quattro dita di Homer e dedica un canale intero ai Simpson.

Era il 19 aprile 1987 quando sul piccolo schermo americano (in Italia è arrivata a ottobre 1991) la famiglia dei Simpson. Da un’idea di Matt Groening, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sono i protagonisti della sitcom animata che nasce come parodia della società statunitense, trattando in chiave satirica e umoristica molti aspetti come politica, religione, cultura e televisione. Nel corso degli anni, ‘I Simpson’ si sono aggiudicati numerosi e importanti premi tv, sono stati acclamati come ‘Miglior serie televisiva del secolo’ e attualmente sono all’ottavo posto tra ‘I migliori 50 spettacolo televisivi di tutti i tempi’.

Fox celebra lo show con una maratona televisiva accendendo ‘Fox Simpson Dominantion’, il canale Fox+1 (113 di Sky) dal 25 aprile al 2 maggio, per una full immersion che ripercorre i migliori momenti della serie. Durante la settimana, quindi, si potranno rivivere le puntate più divertenti e iconiche e gli episodi memorabili, come ‘Il viaggio misterioso di Homer’ dove il capofamiglia comincia ad avere delle allucinazioni dopo aver mangiato il terribile peperoncino killer del Guatemala e si troverà a conversare con il suo spirito guida, un coyote. Ma anche l’episodio ‘Homr’ in cui Homer si trasforma in una cavia da laboratorio e si scoprirà a cosa è dovuta la sua stupidità: a un pennarello nel cervello. O ancora ‘Due pessimi vicini di casa’ durante il quale Homer è alle prese con un vicino di casa molto particolare, George W. Bush.

Il 2 maggio, a partire dalle 21,50, andranno in onda i primi quattro episodi della 25esima stagione su Fox (canale 112 di Sky), in simulcast con Fox Animation (canale 127 di Sky). Fra le puntate assolutamente da vedere c’è ‘Mattoncino come me’, episodio numero 550, in cui Homer si risveglia in un mondo interamente costruito con i Lego. Nell’episodio 10, ‘Sposata con il blob’, invece, ci sarà invece un tributo al celebre regista d’animazione Hayao Miyazaki.