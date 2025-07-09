Simona Ventura torna al Grande Fratello: il reality riparte da ‘Super Simo’

Milano, 9 luglio 2025 – Simona Ventura è pronta a rientrare dalla porta principale nella casa più spiata d’Italia. E lo farà nel ruolo che le si addice di più: la padrona di casa. A confermare l’ufficialità del suo ritorno come conduttrice del Grande Fratello Nip è stato questa mattina Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei nuovi Palinsesti Mediaset 2025-2026.

Con un sorriso eloquente e parole inequivocabili, il numero uno di Mediaset ha commentato: “Alla faccia dell’età, se c’è una che sa fare quel mestiere lì, è lei”. La registrazione della puntata zero è stata sufficiente a convincere l’amministratore delegato Mediaset a puntare tutto su ‘Super Simo’.

“Durerà 100 giorni e racconterà storie vere”

Il programma andrà in onda su Canale 5 dal 15 settembre 2025, salvo modifiche dell’ultima ora, con una durata prevista di 100 giorni. E mostrerà storie vere. Il cast sarà più contenuto rispetto agli anni passati, puntando tutto su storie vere e volti inediti, con l’intento dichiarato di tornare allo spirito originario del reality.

“Vogliamo che duri 100 giorni, non di più, e che racconti delle storie vere, bisogna mettere persone che hanno qualcosa da dire, vorremmo che avesse del glam, inteso come bellezza, e vorremmo che il numero dei concorrenti fosse il minimo possibile così il pubblico si può affezionare”, ha detto oggi Pier Silvio Berlusconi.

Dai successi al rilancio

Ventura non è nuova alle rivoluzioni. Dopo una lunga carriera tra Rai, Mediaset e Sky, la conduttrice si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia televisiva. Dall’Isola dei Famosi, dove è tornata quest’anno nel ruolo di opinionista, fino al GF, la sua traiettoria si conferma sorprendente. Un percorso fatto di trasformazioni, da naufraga a giudice, da inviata a conduttrice, capace ogni volta di reinventarsi con determinazione.

Alle spalle ci sono esperienze meno fortunate, come The Voice, Game of Games e Citofonare Rai2, ma la Ventura non ha mai perso il suo spirito combattivo. “Sono caduta, ma mi sono sempre rialzata”, ha raccontato di recente in un’intervista. A 60 anni compiuti lo scorso aprile, si sente regina della propria vita. E questa nuova avventura Mediaset sa di rilancio definitivo.

Retroscena e passaggi delicati tra Rai e Mediaset

Il ritorno della Ventura sulla rete ammiraglia Mediaset non è stato però privo di complicazioni. Secondo alcuni retroscena, la conduttrice dovrà sciogliere diversi nodi contrattuali con la Rai, lasciando in sospeso programmi come Che Tempo che Fa. Un passaggio di testimone delicato che segna, di fatto, la chiusura di un’epoca e l’inizio di una nuova fase professionale. Ventura guiderà la versione con concorrenti non famosi, mentre Grande Fratello Vip tornerà in primavera con Alfonso Signorini, ormai veterano del format. Due anime diverse per uno stesso marchio, ma entrambe con ambizioni ben precise.

Le prime reazioni

Tra i primi commenti all’annuncio del ritorno di Super Simo, quello di Sonia Bruganelli, opinionista televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis. Già nei giorni scorsi, quando la notizia era ancora priva di conferme ufficiali, Sonia aveva condiviso un messaggio sui social esprimendo la sua approvazione nei confronti dell’amica Simona: “Te lo meriti”, aveva scritto. Caffeina Magazine ha parlato apertamente di una “rivincita”, sottolineando il carisma e la lunga esperienza della Ventura nella gestione delle dinamiche televisive. Altri siti di gossip hanno definito il suo ritorno un vero e proprio “colpo di scena” nel panorama dei reality italiani.

Un luglio da ricordare

Non solo il ritorno in Mediaset: per Simona Ventura questi primi giorni di luglio sono colmi di emozioni. Il 6 luglio ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio con Giovanni Terzi, condividendo sui social una dedica affettuosa e un carosello di scatti dal giorno delle nozze, celebrate a Rimini. “È stata una giornata meravigliosa”, scrive la conduttrice, sottolineando l’amore e la complicità con il marito. Insieme formano una famiglia allargata e serena, con i tre figli di lei, Niccolò, Giacomo e Caterina, e i due di lui, Lodovico e Giulio Antonio. Proprio Caterina, adottata da Simona nel 2006, ha appena conseguito la maturità. “È uno dei regali più grandi della mia vita”, ha detto Ventura parlando della figlia, che ora sogna di diventare psicologa.