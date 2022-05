Simon Pegg in una dark comedy con una mangusta parlante

Ha dato prova di invidiabili doti comiche nella trilogia del cornetto ('L'alba dei morti dementi', 'Hot Fuzz', 'La fine del mondo'): ora Simon Pegg è pronto a ripetersi grazie al film 'Nandor Fodor And The Talking Mongoose', una commedia nera che racconta un'incredibile storia vera. Parla di celebri parapsicologi e di una mangusta parlante. Nel cast c'è anche Minnie Driver, che abbiamo visto per esempio nel lungometraggio 'Will Hunting - Genio ribelle' e nelle serie TV 'Speechless' e 'About a Boy'.



Simon Pegg, parapsicologi e manguste che parlano

La trama ruota attorno a Nandor Fodor (1895-1964), statunitense di origini ungheresi. Fu psicoanalista e padre della parapsicologia, che in parole povere è una disciplina incentrata sullo studio scientifico di fenomeni metapsichici, di interazione fra mente e materia, e di sopravvivenza dopo la morte. A un certo punto della sua vita, Fodor si recò sull'isola di Man, presso la fattoria della famiglia Irving, dove viveva una mangusta che si diceva fosse capace di parlare (si chiamava Gef). Non fu il solo, perché fecero altrettanto molti studiosi di fenomeni paranormali e cacciatori di fantasmi. Alla fine saltò fuori che Gef non parlava affatto: Voirrey Irving utilizzava il ventriloquismo e la sua famiglia lo aiutava a rendere l'inganno più credibile.



'Nandor Fodor And The Talking Mongoose' è attualmente in fase di riprese. Il regista e sceneggiatore è Adam Sigal, autore in precedenza di cose come il giallo 'Sargasso' (2019) e il film di fantascienza 'Chariot' (2022). A proposito del suo progetto, Sigal ha detto che si tratta di "una storia unica: c'è da non credere sia vera. Solamente Simon poteva interpretarne il protagonista e accompagnarci in questo pazzo viaggio". Accanto a Simon Pegg (Nandor Fodor) c'è Minnie Driver, incaricata di dare corpo e voce ad Anne, l'assistente di Fodor, colei che l'accompagna a parlare con la mangusta. Altri membri del cast sono Tim Downie, Ruth Connell, Paul Kaye, Gary Beadle e Drew Moerlin. Ancora mancano indicazioni sull'uscita nelle sale.