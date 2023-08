.Simenon l’indagatore dell’anima Fotocronache di un’umanità in crisi

di Silvia Gigli

Simenon esploratore dell’anima a tutto tondo. Il suo sguardo acuto di cronista prestato poi alla letteratura fu per un periodo della sua vita dedito a immortalare il prossimo con una macchina fotografica. Del resto non deve stupire. Per uno scrittore attento alle sfumature dell’umano patire come lui, la foto deve essere stata uno strumento vivo, in grado di immortalare volti, tic, povertà e disperazione. La fotografia come metodo per conoscere meglio l’uomo, anche nelle condizioni più estreme, è infatti la chiave di lettura della mostra Foto di un mondo in crisi, visitabile fino al 27 agosto al museo Grand Curtius di Liegi, voluta dalla Simenon Heritage Fund e dalla King Baudouin Foundation in occasione dei 120 anni dalla nascita dello scrittore.

Vi sono esposte oltre cento immagini in bianco e nero scattate da Simenon, ma anche dalla prima moglie, la pittrice Régine Renchon detta Tigy, soprattutto tra il 1931 e il 1935: cinque anni vissuti insieme, lontano da Parigi, come esploratori nell’Europa dell’Est, in Africa, Turchia, Panama, Tahiti e nei Paesi del Mediterraneo dove Simenon, ventottenne nel ’31 e già baciato dal successo del Commissario Maigret, entrerà in contatto con l’umanità più varia che sarà linfa per la sua fantasia. Le foto come fonte di ispirazione, proprio come un appunto o una testimonianza. Scattate con Rolleiflex o Leica, le prime immagini sono sfocate o mosse. Col passare del tempo, l’occhio si affina. Al centro le persone: marinai, operai del porto, venditori di aglio, bambini vestiti di stracci, anziani fiaccati dalla miseria, migranti che dormono sul ponte di una nave, indigeni nei loro riti tribali o a caccia di pesce.

Non c’è niente di romantico né di pittoresco. Solo povertà e arretratezza, paesaggi malinconici, cieli grigi e porti tristi. Sembrano illustrazioni dei romanzi che scriverà poi. C’è la vetrina del “Café de la marine” a Concarneau, nel Finistère, la città bretone che ha fatto da sfondo al Cane giallo (1931).

Da Marsiglia Georges e Tigy s’imbarcano per Alessandria, Il Cairo, il Sudan, e infine raggiungono il Congo, un viaggio che ispirò allo scrittore articoli critici sul colonialismo per la rivista Voilà e tante foto di africani ripresi nella vita dei villaggi, sulle barche nel fiume e davanti alle capanne. Sguardi sorpresi o spaventati, donne dagli occhi languidi e dai seni nudi, mai volgari. Attraverso le foto degli ultimi viaggi trapela un senso d’inquietudine: nel ’36 la guerra civile in Spagna, nel ’38 l’annessione dell’Austria alla Germania, nel ’39 l’invasione nazista della Polonia e l’inizio della II guerra mondiale.

È l’epilogo di un mondo in crisi di cui il Simenon ha scritto nei suoi reportage. Il viaggio nell’Est sovietico e nel Mar Nero gli ispirò un servizio per Le Jour intitolato Gente affamata ma anche immagini penetranti di una miseria da strada. A Vilnius fotografò il mondo spazzato via dai nazisti: i ghetti ebraici svuotati, le case dimesse, i bambini tristi. Poi, sul mar di Marmara fa un colpo da maestro: intervista, e fotografa, Lev Trockij in esilio forzato. Fu “un’esclusiva” per il Paris Soir, un incontro segreto organizzato alla Simenon.

Dall’Europa all’America. A Panama immagini di merci e uomini: soldati americani, discendenti di schiavi, affaristi europei, lavoratori asiatici, furfanti e avventurieri pronti a imbarcarsi per mare, per chissà dove. Un mondo, quello dei porti, che Simenon amava fotografare, a partire dai canali francesi. A Boulogne riprese i commerci dei pescatori sul molo, sull’Araldo, una barca italiana che affittò per un anno mentre faceva il giro del Mediterraneo, sorprese con gli sguardi di marinai che ballano languide milonghe. L’umanità pulsava dietro ogni suo scatto.