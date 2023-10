Silver Bra. Yamamay vuol bene alle donne

E’ come una seconda pelle, un vero abbraccio carezzevole che cancella disturbi e paure, in una fase postoperatoria assai delicata per le donne operate di cancro al seno. Ma anche più felicemente per le neo mamme che allattano e che trovano comodità e comfort in un solo gesto. E per tutte le donne di qualsiasi età che vogliono sentirsi libere e protette, anche nel sonno, specie se hanno un seno generoso.

Parliamo di ’Principessa Super Bra Silver Edition’, la novità in casa Yamamay che si conferma leader nell’innovazione dell’intimo rieditando questo reggiseno che continua la bella tradizione di successo di ’Principessa Super Bra’. Un’evoluzione che continua la tradizione di traspirabilità, elasticità e comfort e amplia gli orizzonti anche ad altre esigenze fondamentali per le donne, specie dopo una malattia al seno. E la doppia apertura, sulla schiena e sul petto facilita molto, come i materiali innovativi tra cui i componenti non metallici che permettono a questi reggiseni di essere indossati durante l’allattamento per i controlli medici, le visite e le indagini radiologiche per donne già operate. In Italia, oggi, una su sette si ammala di tumore al seno. E un milione di donne sta lottando per guarire. "Da vent’anni, Yamamay è al fianco delle donne, comprendendo le loro esigenze e accompagnandole in ogni fase della vita. Questa nuova edizione è un ulteriore passo in questa direzione, conciliando benessere, comfort assoluto, sostenibilità e innovazione", spiega Barbara Cimmino, Head of Corporate Social Responsability and Innovation di Yamamay marchio della Inticom di Gallarate che fa parte, insieme a Carpisa, di Pianoforte Holding delle famiglie Cimmino e Carlino, con fatturato 2022 come gruppo di 250 milioni di euro che arriveranno a 300 in questo 2023.

"Per noi l’ascolto delle clienti è fondamentale – continua Cimmino durante il lancio del reggiseno nella boutique Yamamay di Piazza Cordusio a Milano – e questo modello per noi è il primo con l’apertura davanti. Il seno dopo l’operazione è delicato, ci sono edemi post radioterapia, irritazioni e questa apertura facilita molto nell’indossarlo e nel poterlo tenere indosso anche durante il sonno perché in microfibra traspirante. Molto importante anche la trasversalità delle taglie (ben 25) con tre misure, small, medium e large". Il reggiseno innovativo – al prezzo di 49,95 euro acquistabile anche su www.yamamay.com – arriva dunque nei 484 negozi Yamamay e 135 all’estero, per un totale di 619 ed ha anche un animo green perché provvisto di una ’product id card’ per le informazioni relative agli impatti ambientali.

Per il lancio mondiale Yamamay ha a fianco l’Associazione Diana e la Fondazione Libellule, fondata e presieduta dalla dottoressa Paola Martinoni, allieva del grande professor Umberto Veronesi, che ha subito abbracciato il progetto della Silver Edition, dando suggerimenti utili e concreti. "Spesso anche solo quando si fanno delle lastre al torace molte donne non amano stare nude – racconta Paola Martinoni che ha fondato Libellule con la sorella Alessandra – e questo reggiseno le aiuterà a stare più aloro agio durante i controlli. E anche per la Tac vale lo stesso concetto, perché tutti i gancetti sono di plastica. Come pure sono utile le imbottiture, fino a tre strati, tutte removibili. Con la Fondazione Libellule ci prefiggiamo di prendere per mano le donne e guidarle in un percorso certo non facile, per farle rinascere nelle nostre due sedi dove si possono programmare controlli anche in un solo giorno. La Fondazione nel 2015 ha seguito circa 2000 donne.