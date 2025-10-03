Signore e signori, la mostarda. Cremona si veste a festa per una delle sue eccellenze

Il tema ’Contaminazioni di gusti - Viaggio della mostarda nei profumi della Lombardia’ è la chiave di lettura dell’undicesima edizione del Festival della Mostarda che si svolge a Cremona da oggi al 16 novembre con un calendario ricco di iniziative diffuse in Cremona, Mantova e nei territori provinciali.

Protagonista, appunto, la mostarda, eccellenza gastronomica locale che verrà raccontata, degustata e celebrata in molteplici forme. In concomitanza con la Festa del salame da oggi a domenica nei giardini di piazza Roma si aprirà il Villaggio della Mostarda, mostra mercato che ospiterà i produttori e i commercianti con degustazioni e vendita. Quest’anno, l’evento si sviluppa sotto l’egida della nuova Camera di Commercio di Cremona - Mantova - Pavia che unisce i tre territori e vede ancora una volta confermata la collaborazione con la Strada del Gusto Cremonese e con il Comune di Cremona, con il patrocinio del Touring Club - Club di territorio di Cremona e della delegazione di Cremona dell’Accademia Italiana della Cucina.

All’interno di piazza Roma nell’area Palasalame/Palamostarda, si terranno, inoltre, ogni giorno degustazioni e appuntamenti enogastronomici, e la rassegna Pane, salame e mostarda: show cooking realizzati in collaborazione con Assipan (associazione panificatori) e l’istituto Einaudi.

In programma degustazioni organizzate dai produttori, dai ristoratori e dai commercianti, per valorizzare uno dei prodotti più caratteristici del territorio cremonese, ma spazio anche all’evento digitale con interviste, ricette e curiosità sulla mostarda e sugli abbinamenti, per celebrare un prodotto antico della cucina lombarda rivisitato in chiave moderna con degustazioni e show-cooking.

Tra le novità dell’edizione 2025, il ritorno dei produttori mantovani e pavesi, oltre a quelli cremonesi e l’esordio delle proposte dei ristoratori dei tre territori. In programma, ogni giorno del festival, itinerari dell’arte e della musica come la visita dei principali monumenti della città.

Raffaella Parisi