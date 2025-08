L’impronta misteriosa sul sigillo antico: è la prova di un catastrofico racconto biblico?

Gerusalemme, 5 agosto 2025 – Un piccolo sigillo d’argilla, risalente a 2.600 anni fa, potrebbe gettare nuova luce su uno dei momenti più inquietanti raccontati nell’Antico Testamento. Ecco cosa hanno scoperto gli archeologi a Gerusalemme durante i lavori del Temple Mount Sifting Project.

Cosa hanno trovato gli archeologi a Gerusalemme

Questo reperto ritrovato durante gli scavi porta inciso il nome “Yeda’yah figlio di Asayahu”, possibile riferimento a un alto funzionario della corte di re Giosia di Giuda, protagonista delle celebri riforme religiose descritte nelle Scritture. Il sigillo, grande quanto una moneta, custodisce anche una chiara impronta digitale, forse lasciata dallo stesso Yeda’yah. Secondo gli studiosi, il reperto sarebbe stato usato per sigillare sacchi o contenitori di magazzini reali o del Tempio, nei difficili anni che precedettero la distruzione di Gerusalemme da parte dei Babilonesi nel 586 a.C.

Perché si tratta di una scoperta eccezionale

Ma ciò che rende il ritrovamento davvero affascinante è il legame con un evento biblico drammatico. Infatti, nel Secondo Libro dei Re si narra che, durante il restauro del Tempio venne ritrovato un antico rotolo sacro — probabilmente un primo testo del Deuteronomio — che conteneva minacce divine per il popolo infedele: carestie, guerre, distruzione del Tempio. Alla lettura del testo, il re fu talmente scosso da stracciarsi le vesti e inviare i suoi uomini, tra cui Asayahu, citato nella Bibbia come “servo del re”, a sradicare ogni traccia di culto pagano. Il sigillo con il nome del figlio di Asayahu sembra inserirsi proprio in quel contesto.

Gerusalemme cadde: così la profezia fu compiuta

E a pochi decenni dal ritrovamento del rotolo, la profezia si sarebbe compiuta: Gerusalemme cadde, il Tempio fu raso al suolo, e i principali membri della corte deportati. In questo scenario, sigilli come quello di Yeda’yah erano strumenti amministrativi, ma oggi assumono un valore storico e simbolico enorme, capaci di connettere la cronaca archeologica alla memoria religiosa. “Non possiamo dire con certezza che sia lo stesso personaggio biblico,” ha precisato l’archeologo Zachi Dvira, “ma è verosimile, dato che questi sigilli erano usati solo da figure ufficiali”. Una piccola impronta, impressa su un frammento d’argilla, sembra raccontarci oggi la una storia di fede, paura e distruzione.