Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report: a cosa lavorava il giornalista Rai

Roma, 17 ottobre 2025 – Una bomba è esplosa nella notte del 16 ottobre davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report. Le auto sue e della figlia sono state distrutte. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione è stata potente e deliberata. L’attacco arriva mentre il giornalista stava lavorando a una nuova stagione del programma con inchieste su temi economici e ambientali di grande rilievo.

Un attentato mirato contro il simbolo del giornalismo d’inchiesta

L’esplosione è avvenuta intorno alle due del mattino a Campo Ascolano, vicino Roma. L’ordigno, piazzato sotto l’auto del giornalista, ha distrutto anche la vettura della figlia e causato danni agli edifici circostanti. Ranucci, che si trovava in casa, non è rimasto ferito. L’episodio è ora al centro delle indagini della Digos e dei Carabinieri di Ostia, che non escludono la matrice intimidatoria. Il conduttore, 63 anni, è da anni sotto scorta per minacce ricevute in passato. “È un messaggio chiaro, ma non smetterò di fare il mio mestiere.” Alla guida di Report dal 2017, dopo Milena Gabanelli, Ranucci è considerato una delle voci più autorevoli del giornalismo d’inchiesta italiano.

Le nuove inchieste: eolico, banche e fondi pubblici

Pochi giorni prima dell’attentato, in un video pubblicato sui social di Report, Ranucci aveva anticipato i temi della nuova stagione: inchieste su finanziamenti pubblici sospetti, speculazioni legate all’eolico e rapporti poco chiari nel sistema bancario. Argomenti delicati, con forti implicazioni economiche e politiche. “Stiamo lavorando su storie che toccano il denaro e il potere”, aveva detto. L’attacco, avvenuto a pochi giorni dal debutto televisivo, potrebbe dunque essere collegato al contenuto delle nuove puntate, ma è solo un’ipotesi. Ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle ipotesi.

Le inchieste più controverse di Report

Negli ultimi mesi, Report ha acceso riflettori su questioni che hanno scosso istituzioni e opinione pubblica. Tra le inchieste più discusse, quelle dedicate alle zone grigie del tax credit e ai fondi pubblici dispersi in progetti fantasma: un viaggio nei meccanismi della burocrazia e del potere, dove milioni di euro finiscono spesso lontano dai destinatari reali. Diverse inchieste hanno riguardato contratti pubblici, fondi del PNRR e l’intreccio tra lobby energetiche, corruzione e gestione disinvolta dei finanziamenti europei. Alcune puntate hanno provocato reazioni durissime, querele e tentativi di censura, ma anche ampio consenso da parte di cittadini e colleghi.

Con la conduzione di Ranucci, Report ha toccato vicende delicate legate a 'ndrangheta, camorra e Cosa Nostra. Sotto scorta dal 2014, già in passato il giornalista aveva ricevuto intimidazioni, lo scorso anno vicino casa sua erano stati trovati dei proiettili. L’attentato delle ultime ore rappresenta però un salto di qualità. Quali interessi Ranucci abbia smosso e chi si celi dietro al vile gesto è ad oggi impossibile da stabilire. “Con tutte le minacce che riceviamo non è semplice risalire alla matrice”.