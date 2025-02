Bakuchiol, composti retinol-like e altri derivati della vitamina A: è boom dei sieri antietà

I derivati della vitamina A, come il retinolo, sono considerati da decenni tra i migliori agenti anti-rughe dagli esperti del settore beauty. Tutt’oggi, comunque, le sue formulazioni continuano a evolversi e innovarsi, anche grazie ai nuovi regolamenti europei. In tempi recenti, infatti, la Commissione Europea ha imposto nuove restrizioni all'uso del retinolo nei cosmetici: la concentrazione massima consentita è dello 0,3% per i prodotti skincare e dello 0,05% nelle lozioni per il corpo. I limiti entreranno in vigore dal 1° maggio 2025: a partire da quella data, è proibita la commercializzazione di prodotti contenenti retinolo non conformi. Anche queste limitazioni hanno contribuito alla ricerca di soluzioni alternative che comunque, in alcuni casi, per quanto riguarda l’efficacia, fanno davvero concorrenza al composto originale. Inoltre, se il retinolo esfolia la pelle stimolando il ricambio cellulare, altri composti retinol-like sembrano agire in modo simile, promuovendo la produzione di collagene senza gli effetti collaterali più aggressivi. Per tali motivi, simili alternative stanno riscuotendo successo sui social, diventando tra i metodi anti-età più ricercati. L’importante è affidarsi a prodotti sicuri, certificati e di qualità, da utilizzare previo consulto con il proprio dermatologo o specialista nel campo dell’estetica. Bakuchiol Il bakuchiol, noto anche come babchi, è un composto naturale con un meccanismo d'azione simile a quello del retinolo, ma privo dei suoi effetti irritanti. Estratto dai semi della Psoralea corylifolia, una pianta medicinale diffusa in Asia, il bakuchiol vanta proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie e depigmentanti. Tuttavia uno studio recente della Facoltà di Farmacia dell'Università di Coimbra, in Portogallo, pur confermando la sua efficacia anti-rughe, ha anche evidenziato le difficoltà legate alla sua produzione: la pianta, infatti, presenta un basso tasso di germinazione e un'alta mortalità, rendendola a rischio di estinzione. Per ovviare a questa criticità, si stanno sviluppando metodi alternativi di coltivazione, tra cui la rigenerazione da frammenti di radice e processi di chimica sostenibile per la sintesi in laboratorio del principio attivo, evitando così l’impatto sull’ecosistema. Alternative ottenute da peonie e microalghe Il successo del bakuchiol ha portato alla nascita di numerose altre alternative vegetali al retinolo, che si distinguono da quest’ultimo per il loro meccanismo d’azione: pur non essendo vitamina A, ne riproducono l’effetto anti-age, migliorando la texture cutanea e contrastando le rughe. Sebbene il risultato sia simile, queste sostanze non agiscono nello stesso modo sull’epidermide e, a differenza del retinolo, non sono fotosensibilizzanti, eliminando dunque uno dei principali svantaggi della vitamina A. Ciò le rende particolarmente adatte anche alle pelli più sensibili. Tra esse rientrano il cosiddetto peony superior retinol, derivato dalle peonie, e una vasta gamma di sostanze vegetali come i bio-retinoidi estratti dalla microalga Chlorella vulgaris. Altri alleati vegetali contro l’invecchiamento cutaneo L'acido azelaico, un acido dicarbossilico naturale presente in orzo, grano e segale, offre potenti proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. È efficace nel ridurre le macchie cutanee, uniformare il tono della pelle e trattare condizioni come rosacea e acne. L'olio di rosa mosqueta è ideale per pelli sensibili e reattive, poiché favorisce il rinnovamento cellulare e la luminosità della pelle anche grazie all'elevato contenuto di vitamina K, vitamina E e antiossidanti naturali. Stimola la produzione di collagene, migliorando l'elasticità e l'uniformità dell'incarnato. Grazie alle sue proprietà idratanti, inoltre, aiuta a prevenire la disidratazione, rinforzando il tessuto cutaneo e potenziando la barriera protettiva della pelle. Anche l'olio di semi di carota è un potente alleato contro l'invecchiamento cutaneo: derivato dai semi delle carote selvatiche, è ricco di beta-carotene, precursore della vitamina A, che stimola la rigenerazione cellulare. Contiene pure le vitamine C ed E, ottimi antiossidanti per rafforzare la pelle e favorire il suo ringiovanimento. Ricco di acido retinoico, l'olio di rosa canina è perfetto per rigenerare la pelle, stimolare la produzione di collagene e donare luminosità. Per massimizzare i benefici, è essenziale che venga estratto a freddo, preservando così le sue proprietà idratanti e migliorando l'aspetto delle rughe. Potrebbe essere considerato come valido sostituto del retinolo anche l'olio di olivello spinoso, noto per la sua concentrazione di antiossidanti, tra cui flavonoidi, vitamine C ed E, e caroteni. Grazie alle sue proprietà rigeneranti e lenitive, è ideale per trattare cicatrici e acne.