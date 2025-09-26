Siena Comics For Kids. Tra fumetti e fantasia. Tanti ospiti al festival

di Riccardo BruniEroi disegnati, nuvolette, grandi avventure. Ma non solo. Torna a Siena, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre al Santa Maria della Scala, il Siena Comics For Kids, il festival del fumetto per bambini e ragazzi organizzato dalla Scuola di fumetto e scrittura di Siena insieme al Comune. Presentazioni, conferenze, confronti, ma anche laboratori per i ragazzi che vorranno cimentarsi con matite e colori per dare forma alle proprie storie.

Editori, autori, con un ospite d’eccezione: Alessandro Barbucci, autore amatissimo a livello internazionale, noto per serie come W.I.T.C.H. e Sky Doll. A lui sarà dedicata una mostra personale che ripercorrerà tutta la sua carriera e, in particolare, uno speciale focus su Monster Allergy, la serie cult ideata insieme a Katja Centomo (anche lei presente al festival) e Francesco Artibani, oggi pubblicata da Tunué e diventata anche una fortunata serie animata. Come ormai da tradizione, l’ospite d’onore firma anche la locandina ufficiale del festival. Tanti altri ospiti, tra iniziative speciali, firmacopie, dialoghi e conversazioni sul mondo del fumetto per ragazzi, che trova in questo evento senese un punto di riferimento.

"Questo festival - racconta Daniele Marotta, fondatore della Scuola di fumetto e scrittura di Siena e direttore artistico del festival - rappresenta un unicum nel suo genere in Europa. ‘Siena Comics For Kids’ si rivolge al pubblico dei giovani lettori dai 6 ai 18 anni, con l’obiettivo di avvicinarli alla lettura e di dare voce alla crescente cultura del fumetto per ragazzi".

Molti gli stand, ai quali partecipano editori ed espositori, tutti rigorosamente selezionati per contenuti adatti ai più giovani e coloro che, pur appartenendo anagraficamente a un’altra età, non hanno ancora dimenticato cosa voglia dire esserlo. Ovvero, il piacere di scoprire nuove storie tra i disegni dei propri personaggi preferiti.