Così la moglie Sibylle raccontò il primo incontro con Robert Redford. “Non conoscevo i suoi film, ne noleggiai otto”

Roma, 16 settembre 2025 – Ha conosciuto Robert Redford quando lui era già un’icona. Nel 1996 Sibylle Szaggars ha 39 anni ed è una pittrice e ambientalista pressoché sconosciuta negli Stati Uniti. La differenza di età (20 anni) e di status non impedisce ai due di innamorarsi. Szaggars diventerà la moglie di Redford molti anni dopo, nel 2009. Starà accanto all’attore, morto oggi a 89 anni, fino alla fine.

Robert Redford con la moglie Sibylle Szaggars sul red carpet di Venezia, nel 2012 (Ansa)

Il primo incontro a sciare

Sybille, tedesca di Amburgo, incontra Redford in vacanza al Sundance Mountain Resort, nell’omonima località sciistica dello Utah. Sa poco o nulla di lui. “Avevo visto Jeremiah Johnson, uno dei miei film preferiti, e A piedi nudi nel parco”, racconterà allo YoungArts Salon nel 2014, accompagnata dal marito, in una delle rare volte in cui la coppia si è aperta sulla propria vita privata. Quando Redford la invita a cena con un gruppo di amici – ricorda People – lei si dispera: “Oh mio Dio, pensai, non conosco nessuno dei suoi film".

Così la pittrice segue il consiglio di un’amica: noleggiare le pellicole alla reception. “Due sere prima della cena, guardai 15 minuti a caso dei sei o otto film che avevo affittato”, nel caso in cui la star li avesse menzionati. “Ma lui non lo fece e così mi sono salvata”.

In realtà Redford, divorziato da oltre 10 anni, è attratto proprio dal fatto che Szaggars conosca poco di lui. “Partivamo da una situazione equilibrata e non dovevo preoccuparmi di un secondo fine". E’ “iniziato tutto con la scoperta di una connessione come esseri umani”, non influenzata dal successo. E’ stato “meraviglioso”.

Pochi red carpet

Redford e Szaggars hanno condiviso 30 anni di vita, la maggiora parte dei quali lontano dai riflettori. Anche il matrimonio è di bassissimo profilo, celebrato ad Amburgo, città natale di lei, alla presenza di appena una manciata di persone.

Nel 2012 Szaggars raggiunge Redford alla prima del suo film, All is Lost, al Festival di Cannes. Nello stesso anno, la passerella alla Mostra del Cinema di Venezia. Un anno dopo, la coppia sfila a braccetto sul red carpet dei Golden Globe Awards. Altre apparizioni pubbliche sono legate al loro impegno nell’associazionismo.

L’impegno per l’ambiente

A unire i signori Redford, oltre alla cura per i figli che lui ha avuto dalla prima moglie Lola Van Wagenen, l’attivismo per il clima, per il quale nel 2015 riceveranno il premio Principe Ranieri a Monaco dalla Princess Grace Foundation-USA.

"Szaggars è un artista ambientale multimediale – si legge sul sito della sua galleria d’arte a Santa Fe (Messico) . Le sue opere sono state esposte in tutta Europa, a Monaco, in Perù, a Singapore, in Giappone, in Suriname e negli Stati Uniti”.

Nel 2016 Szaggars Redford ha vinto il riconoscimento Art in Embassies, del Dipartimento di Stato americano, per l'Ambasciata statunitense a Paramaribo, in Suriname. Qui le sue opere realizzate dopo aver visitato le foreste pluviali e le popolazioni indigene sono esposte in una mostra permanente.

Un anno prima Szaggars aveva fondato The Way of the Rain. Un’organizzazione no-profit dedicata "sviluppo, alla produzione di spettacoli educativi e artistici, concepiti per promuovere la consapevolezza pubblica a sostegno della salvaguardia del nostro pianeta". Redford ne è stato fino all’ultimo vicepresidente.