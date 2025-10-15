Grane per la popstar Sia: l’ex marito chiede oltre 250mila dollari mensili di mantenimento

Adelaide (Australia), 15 ottobre 2025 - Grane da risolvere per Sia. Il marito della cantautrice australiana (50 anni a dicembre), ha chiesto infatti una cifra di oltre 250mila dollari per il mantenimento coniugale, stando a quanto riportano i documenti del tribunale americano che si sta occupando della causa. Lo scorso marzo Sia aveva ufficializzato il divorzio con il 47enne medico Daniel Bernard rendendo note le “differenze inconciliabili” tra i due. In base a quanto scrive la BBC, l'uomo definisce l’assegno di mantenimento una “necessità”, per mantenere uno stile di vita “lussuoso e borghese”, pari a quello tenuto dalla coppia durante il matrimonio.

La popstar australiana Sia (Afp)

La causa

Sia, il cui vero nome è Sia Kate Isobelle Furler, e il marito, chiudono i rapporti la scorsa primavera dopo due anni di matrimonio e un figlio di 18 mesi. Lui racconta di essere “finanziariamente dipendente" dall’ex moglie. Per mettere su un’attività con la moglie – poi naufragata – avrebbe infatti lasciato il suo lavoro di un tempo, quello di radioterapista.

Bernard dichiara che nella loro vita matrimoniale lui e Sia spendevano al mese 400mila dollari, distribuiti tra jet privati, vacanze, ristoranti di alta fascia e diversi membri del loro staff a tempo pieno da stipendiare. “Non ci siamo mai dovuti preoccupare dei soldi”, ammette. "Sia era la capofamiglia del nostro matrimonio" e un assegno di mantenimento temporaneo è “necessario”. Non può tornare a lavorare? L’ex oncologo radioterapista spiega che per poter esercitare di nuovo deve rinnovare la sua abilitazione: servono anni di formazione e ci sono esami da superare. Oltre ai 250mila euro mensili Bernard chiede somme aggiuntive per coprire le spese legali e la contabilità forense. È attesa ora la risposta dei legali della popstar.

Chi è Sia

Nata con l'acid jazz poi divenuta famosa con il pop e l'elettropop, Sia Furler è una delle voci più conosciute del XXI secolo. Nominata a 9 Grammy Awards e 2 Golden Globe, sale alla ribalta dopo avere pubblicato l'album 'We Are Born' nel 2010. Tra i successi più importanti della cantautrice nata ad Adelaide vanno ricordati brani come Chandelier, Cheap Thrills, The Greatest, Elastic Heart e Big Girls Cry, oltre che alcune collaborazioni degne di note come quella con il dj David Guetta nel singolo Titanium. Ha lavorato inoltre insieme ai volti più noti della discografia statunitense e non solo, come ad esempio Eminem, Rihanna, The Weeknd e Shakira, ricevendo anche attestati di stima da parte di cantanti di livello come Prince, Amy Winehouse e Christina Aguilera. In totale ha pubblicato ben 13 album.