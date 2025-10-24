Si scrive gusto si legge ’Sciocolà’. Festa per il palato

di Maria Silvia Cabri

Una festa per il palato, ma anche un vero e proprio viaggio nell’immaginazione, un tributo alla narrazione visiva che da sempre affascina e fa sognare grandi e piccini.

Si presenta così la 7ª edizione di Sciocolà - Festival del Cioccolato Artigianale, in programma nel centro storico di Modena dal 30 ottobre al 2 novembre, con un’area commerciale di 130 stand, con anche espositori esteri da Francia, Belgio e Ungheria.

Questa edizione è legata alla storia del fumetto che sarà declinata dalle infinite sfumature di gusto del cioccolato, con i protagonisti del passato e del presente. Il cuore di Modena – via Emilia Centro, corso Duomo, piazza Matteotti, piazza Grande, piazza Mazzini e piazza Torre – grazie ai maestri cioccolatieri, autentici artigiani del gusto, sarà trasformato in un album da sfogliare, con i profumi avvolgenti del cioccolato che si mescoleranno ai colori e alle storie dei personaggi più iconici del fumetto, ai grandi eroi che ci insegnano la bellezza del lieto fine.

Anche per l’edizione 2025 il programma è ricchissimo, tra showcooking che sveleranno i segreti dei maestri, degustazioni guidate per esplorare le mille declinazioni del cioccolato (dal fondente all’aromatizzato, dal gluten-free al piccante), e incontri tematici che percorreranno il legame tra cibo e arte.

Ci saranno anche laboratori per bambini e adolescenti dove potranno sperimentare l’arte del cioccolato e magari disegnare il loro primo fumetto, musica, spettacoli itineranti e tanto altro. E l’eccellenza sarà celebrata con i riconoscimenti speciali: lo Sciocolà d’Oro, conferito a personaggi legati alla città di Modena o alle sue province che si sono distinti grazie alle loro doti, contribuendo a promuovere e a dare lustro alla nostra terra sia in Italia che all’estero.

Poiché quest’anno il Festival è legato al tema del fumetto, ad essere premiato sarà Guido Silvestri, in arte Silver, nato a Carpi, ma modenese d’adozione, padre del mitico Lupo Alberto. Lo Sciocolà Rosa sarà attribuito a Elena Bosi, nata a Mirandola, che ha pubblicato il suo primo libro ‘Mio padre è nato per i piedi’, mentre il premio artistico 2025 è destinato a Sergio Pappalettera, fumettista, designer, regista, grafico. Il premio Food Blogger è destinato a Rossana Dian, nata a Nonantola, nota food blogger fondatrice della pagina instagram @cucinosano e autrice del libro ‘Cucino sano, con lo sgarro’, mentre il premio dedicato ai progetti di inclusione sociale sarà conferito all’associazione Tortellante, progetto tutto modenese desiderato e fondato dal grande Chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore.

E poi, incontri con molti artisti del fumetto: tante occasioni per onorare coloro che, con la loro maestria e dedizione, contribuiscono a valorizzare il territorio emiliano e le sue eccellenze. La manifestazione è a ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Camera di Commercio di Modena.