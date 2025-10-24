Venerdì 24 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
24 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Si scrive gusto si legge 'Sciocolà'. Festa per il palato

di Maria Silvia Cabri

Una festa per il palato, ma anche un vero e proprio viaggio nell’immaginazione, un tributo alla narrazione visiva che da sempre affascina e fa sognare grandi e piccini.

Si presenta così la 7ª edizione di Sciocolà - Festival del Cioccolato Artigianale, in programma nel centro storico di Modena dal 30 ottobre al 2 novembre, con un’area commerciale di 130 stand, con anche espositori esteri da Francia, Belgio e Ungheria.

Questa edizione è legata alla storia del fumetto che sarà declinata dalle infinite sfumature di gusto del cioccolato, con i protagonisti del passato e del presente. Il cuore di Modena – via Emilia Centro, corso Duomo, piazza Matteotti, piazza Grande, piazza Mazzini e piazza Torre – grazie ai maestri cioccolatieri, autentici artigiani del gusto, sarà trasformato in un album da sfogliare, con i profumi avvolgenti del cioccolato che si mescoleranno ai colori e alle storie dei personaggi più iconici del fumetto, ai grandi eroi che ci insegnano la bellezza del lieto fine.

Anche per l’edizione 2025 il programma è ricchissimo, tra showcooking che sveleranno i segreti dei maestri, degustazioni guidate per esplorare le mille declinazioni del cioccolato (dal fondente all’aromatizzato, dal gluten-free al piccante), e incontri tematici che percorreranno il legame tra cibo e arte.

Ci saranno anche laboratori per bambini e adolescenti dove potranno sperimentare l’arte del cioccolato e magari disegnare il loro primo fumetto, musica, spettacoli itineranti e tanto altro. E l’eccellenza sarà celebrata con i riconoscimenti speciali: lo Sciocolà d’Oro, conferito a personaggi legati alla città di Modena o alle sue province che si sono distinti grazie alle loro doti, contribuendo a promuovere e a dare lustro alla nostra terra sia in Italia che all’estero.

Poiché quest’anno il Festival è legato al tema del fumetto, ad essere premiato sarà Guido Silvestri, in arte Silver, nato a Carpi, ma modenese d’adozione, padre del mitico Lupo Alberto. Lo Sciocolà Rosa sarà attribuito a Elena Bosi, nata a Mirandola, che ha pubblicato il suo primo libro ‘Mio padre è nato per i piedi’, mentre il premio artistico 2025 è destinato a Sergio Pappalettera, fumettista, designer, regista, grafico. Il premio Food Blogger è destinato a Rossana Dian, nata a Nonantola, nota food blogger fondatrice della pagina instagram @cucinosano e autrice del libro ‘Cucino sano, con lo sgarro’, mentre il premio dedicato ai progetti di inclusione sociale sarà conferito all’associazione Tortellante, progetto tutto modenese desiderato e fondato dal grande Chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore.

E poi, incontri con molti artisti del fumetto: tante occasioni per onorare coloro che, con la loro maestria e dedizione, contribuiscono a valorizzare il territorio emiliano e le sue eccellenze. La manifestazione è a ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Camera di Commercio di Modena.

