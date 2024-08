Si è sposato il figlio dell’uomo più ricco dell’India, quanto è costato il matrimonio

Non poteva che fare rumore il matrimonio che si è svolto a metà luglio a Mumbai, capitale finanziaria e cinematografica dell’India, e che ha riguardato i discendenti di due famiglie molto benestanti e in vista del Paese.

Gli sposi

A sposarsi sono stati Anant Ambani, il figlio minore dell'uomo più ricco dell'India, il miliardario Mukesh Ambani, e Radhika Merchant, la figlia di un milionario del settore farmaceutico. Il tema dello sposalizio era un “omaggio a Varanasi”, una delle città indiane considerate più sacre per gli indù. Non a caso l'invito particolare che è stato mandato agli ospiti consisteva in una scatola incisa con la raffigurazione di una divinità indù e riempita di doni; una volta aperta, riproduceva il suono di un mantra.

Costi

Il royal wedding di Anant e Radhika, durato ben tre giorni, sarebbe costato più di 600 milioni di dollari: una somma impressionante, che però rappresenta solo lo 0,5% della fortuna degli Ambani. Il padre dello sposo, infatti, un grosso industriale a capo delle Reliance Industries, nonché l’uomo più ricco dell’Asia, vanta un patrimonio stimato di 120 miliardi di dollari. La sua famiglia vive nella casa più costosa del mondo, una villa grattacielo di 27 piani che sovrasta Mumbai.

Star

In precedenza, nel 2018, il magnate aveva speso quasi 100 milioni di dollari per le nozze della figlia Isha, sorella di Anant, e con Anand Pirama. Al loro matrimonio si era esibita Beyoncé. Anche le nozze di Anant Ambani e Radhika Merchant – ritenuto una sorta di royal wedding in stile Bollywood – hanno visto la partecipazione di numerose celebrities, tra cui Kim e Khloé Kardashian. Tuttavia, la vera protagonista della serata è stata Radhika, che ha indossato in tutto tre abiti da sposa, nel rispetto della tradizione indiana.

I tre abiti da sposa

Per la cerimonia, Radhika ha indossato il Panetar, abito tradizionale dello stato indiano del Gujarat. La sontuosa veste d’alta moda – nei colori principali rosso e bianco, con trama in avorio e ricamata a mano – è stata creata per la sposa dalla maison indiana Abu Jani Sandeep Khosla. Il velo, lungo cinque metri, era una creazione di pura maestria artigianale. A impreziosire il look c’erano gli stivaletti ricamati a mano con pietre preziose e paillettes e i gioielli di famiglia indossati in precedenza anche dalla nonna di Radhika, sua madre e sua sorella ai rispettivi matrimoni.

Il secondo abito è stato realizzato dall’azienda Manish Malhotra con fili d’oro vero e ispirato alla tradizione ottocentesca del Gujarat, Stato dell’India occidentale. Merchant lo ha indossato durante il Vidai, un rito tradizionale in cui la famiglia della sposa saluta la figlia mentre va via con il marito.

L'ultimo abito era il risultato di una collaborazione speciale tra la casa di moda Abu Jani Sandeep Khosla, l'artista e scultore contemporaneo Jayasri Burman e la stylist Rhea Kapoor. Sui tessuti dipinti a mano, tra ricami in oro vero e paillettes, è stata rappresentata l'unione di Anant e Radhika con immagini significative per i due novelli sposi e la loro storia.

Altre curiosità

I tre giorni di celebrazioni vere e proprie di metà luglio sono stati preceduti da una maratona di cinque mesi di festeggiamenti. A marzo, infatti, si era tenuta una prima festa pre-matrimoniale in cui Rihanna, pagata – secondo le indiscrezioni – 6 milioni di dollari, si era esibita davanti a 1.200 ospiti, tra cui Bill Gates, Hillary Clinton, Ivanka Trump e Mark Zuckerberg, con un faraonico spettacolo di luci con 5.500 droni e un party a tema giungla che ha richiesto un dress code di nove pagine.

A maggio si è svolta un’altra festa matrimoniale in una crociera intorno al Mediterraneo con 800 ospiti, un costo di 150 milioni di dollari e le performance di Andrea Bocelli, Katy Perry, i Backstreet Boys e Pitbull. Al sangeet estivo di luglio – notte pre-matrimoniale tradizionale di danza e musica – è stato ingaggiato Justin Bieber, che è salito sul palco a Mumbai per 10 milioni di dollari.