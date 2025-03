Si balla e si canta. Dj set e concerti per tutti i gusti

di Roberto CanaliPrimavera a tutta musica in Lombardia dove il ritorno della bella stagione coincide con la voglia di tornare a divertirsi. Naturalmente Milano è al centro della movida con i suoi palcoscenici e anche con i suoi locali più iconici come l’Alcatraz che domani sera propone ‘90 all’ora party’ con un dj set per scatenare la nostalgia ballando le migliori hit del decennio, con tanto di coreografia e cocktail a tema.

Tutt’altra musica, sempre all’Alcatraz, martedì 1 aprile, scelto da Bugo per il suo ‘Concerto finale’, un addio a tutti i fan o forse un arrivederci come sembra suggerire la data. Da sempre fuori dagli schemi, eclettico, carismatico e inafferrabile, Bugo, dopo oltre vent’anni di musica caratterizzati da brani che hanno segnato intere generazioni. Il concerto, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti ’Per Fortuna Che Ci Sono Io’, sarà una vera e propria festa, una celebrazione della carriera dell’iconico artista per festeggiare tutti insieme, un’ultima volta.

Per gli amanti degli Abba da non perdere, domani alle 21 al Teatro Repower di Milano, lo spettacolo ‘Abba Dream,’ una serata per ballare e cantare i grandi successi della band svedese che è stata la colonna sonora degli anni ‘70. Per chi ama gli anni ‘80 invece l’appuntamento domani sera è al Fabrique con la serata ‘80S never die’, domenica invece in console salirà Kaytranada, il re indiscusso del beat vincitore di due Grammy. Kaytranada, nome d’arte di Louis Kevin Celestin, è un Dj e produttore nato ad Haiti e residente a Montreal. Nel 2013 l’artista raggiunge la notorietà grazie al suo remix non ufficiale di ’If’ di Janet Jackson, solo la prima di una serie di collaborazioni di successo con artisti di fama internazionale che hanno costellato la sua carriera.

All’Unipol Forum di Assago aprile inizia sotto il segno del rock grazie a Lenny Kravitz, 1 aprile protagonista sul palco con il suo Blue Electric Light Tour 2025, con i ‘Durand Jones & The Indications’. Il quattro volte vincitore dei Grammy Award, autore, produttore, polistrumentista e icona poliedrica prosegue quello che Billboard definisce ‘Lennaissance’ un periodo di successo globale suggellato dal dodicesimo album in studio, già acclamato dalla critica.

A seguire due big della musica italiana: Fabrizio Moro il 3 aprile seguito da Sfera Ebbasta, protagonista di quattro serate sold-out il 4, 5, 7 e 8 aprile. Un ritorno da ’Rapstar’ nella sua Milano per l’artista di Cinisello Balsamo che è il personaggio musicale del momento, un artista con oltre 3 milioni e trecentomila followers su Instagram, il primo italiano ad aver mandato 7 brani nella global chart di Spotify, fenomeno da bilioni di streaming e visualizzazioni.