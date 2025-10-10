Si apre ’Organic Flows’, tra natura e segno. Opere di Affanni alla Maurizio Nobile Fine Art

Una poetica in cui si incontrano natura e segno quella di Greta Affanni, il cui solo show Organic Flows è in corso alla Maurizio Nobile Fine Art di via Santo Stefano 19/a da oggi al 30 ottobre. Natura intesa sia come oggetto di contemplazione distensiva e nostalgica, ma anche come paura e rifiuto del mondo, sia esso animale o umano. Segno concepito invece come tentativo di mantenimento del contatto e del conflitto; ma anche come memoria futura, come tracciato di qualcosa che deve ancora avvenire, sia in senso positivo che negativo, come catastrofe o ricostruzione immaginaria.

Di questa essenza sono fatte le 18 opere che simulano flussi di materia organica primordiale (Organic Flows), espressione di una natura potente, che si manifesta ai nostri occhi senza alcuna imposizione o vincolo di espansione. Immagini apparentemente astratte, come ‘embrioni’ – termine caro all’artista nata a Carrara che vive a Bologna, dove si è diplomata presso l’Accademia di Belle Arti – in costante divenire. A definirli sono per lo più inchiostri per aerografo stesi su lastre in plexiglass o fogli in PVC. La mancanza di porosità di entrambi i supporti, se da un lato costituisce un ostacolo per la tecnica, dall’altro conferisce degli effetti unici e aiuta a mantenere un rapporto di continuità con il segno.

La pittura viene pertanto sentita e fruita attraverso i mezzi della grafica e l’approccio a superfici non convenzionali consente all’artista di rivelare la dimensione frammentaria e mutevole del mondo naturale. Ad aiutarla in questo percorso conoscitivo è tanto l’osservazione diretta quanto il ricordo inconscio degli scorci paesistici della natìa Lunigiana: una rivendicazione di appartenenza alla terra madre, senza la quale non sarebbe possibile nessun atto creativo. Nella formazione di Affanni ci sono i disegni di Giovanna Caimmi, sua relatrice di tesi, i dipinti di Luca Caccioni, come pure le eleganti composizioni in nero di Pierre Soulages e i lavori grafici di Kiki Smith e Stefano Ricci.

b.c.