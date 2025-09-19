Si apre il convegno per rendere omaggio alla figura di Ida Magli

Un convegno per rendere omaggio alla figura di Ida Magli nell’anno del centenario della nascita: è quello che si svolgerà al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS). Antropologa controcorrente, filosofa, scrittrice, vincitrice del Premio del Vittoriale nel 2015 per il suo prezioso contributo di scrittrice e intellettuale, Ida Magli è sepolta nel Mausoleo del Vittoriale degli Italiani, cui donò il suo archivio.

Domani e domenica il Vittoriale le renderà omaggio con un convegno dal titolo ’Omaggio a Ida Magli’. Due giorni in cui confrontarsi, dare un tributo, ricordare una figura unica nel panorama culturale italiano, che ha usato per prima e a fondo gli strumenti dell’antropologia culturale per studiare la nostra vita sociale e il carattere dell’uomo contemporaneo, riuscendo a leggere l’anima del nostro tempo e spesso ad anticipare – inascoltata – il futuro. Numerosi studiosi – moderati da Barbara Palombelli e dal presidente Giordano Bruno Guerri – renderanno onore al patrimonio di intelligenza che Ida Magli ha diffuso a piene mani e che continua a interrogare, provocare, illuminare.

Domani, dopo un doveroso omaggio del pubblico al Mausoleo del Vittoriale degli Italiani, con saluti istituzionali e alzabandiera alle ore 16, si aprirà il convegno. Dalle 16.30 saranno ospiti all’Auditorium Vittoriale, Barbara Pavarotti, Maria Vincenza Zongoli, Elena Bacchi, Pierfranco Bruni e Marilena Cavallo, Paolo Restuccia, Maria Grazia Quieti, Patrizia Tocci, Maurizio Messina, Silverio Guanti. Domenica invece, dalle 10, ospiti Rosaria Impenna, Marina Mascetti, Mario Anelli, Maria Luisa Ciminelli, Mattia Morretta, Lidia Sella, Maria Luisa Falconi, Rossella Galletti, Nico Carlucci, Raffaello Volpe.