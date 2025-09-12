Si apre ’FloReMus. Rinascimento Musicale’. Un festival che intreccia musica, storia e ricerca

Fino a giovedì 25 settembre Firenze ospita la nona edizione del Festival internazionale ’FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze’, l’unico interamente dedicato alla musica tra Quattro e Cinquecento,

con uno sguardo anche

alle radici trecentesche dell’Umanesimo.

Il programma prevede dieci concerti, tre visite musicali e sei conversazioni, con prenotazione consigliata

sul sito www.hommearme.it Il festival si rivolge a un pubblico italiano e straniero, composto da appassionati e curiosi, e ogni anno registra una crescita di presenze.

Tra gli ospiti internazionali spiccano l’Ensemble La Reverdie, Giovanna Baviera (nella foto di Elam Roten)

e L’Homme Armé, padrone di casa che tradizionalmente chiuderà la rassegna.

I concerti serali delle 21.15, cuore del festival, presentano programmi particolari e rari, con gruppi di livello internazionale. Domani alle 17 alla Biblioteca delle Oblate, si terrà ’Musica, liturgia e teatro sacro’,

a cura di Peter De Laurentiis mentre alle ore 21.15 all’Auditorium di Sant’Apollonia la Cappella Pratensis proporrà la Missa Ecce ancilla Domini di Du Fay all’interno della cornice rituale della Missa aurea. Domenica 14 settembre,

alle 18.30, la Chiesa di Santa Felicita ospiterà un concerto-conversazione dedicato all’organo di Onofrio Zeffirini del 1572, con Giacomo Benedetti e le voci femminili dell’ensemble Baroque Lumina. Lunedì 15 settembre, alle 16 alla Biblioteca Riccardiana,

è in programma ’Manoscritti che suonano’, percorso tra

i canzonieri rinascimentali della collezione fiorentina curato da Roberta Masini e Fabio Lombardo con L’Homme Armé Consort. Martedì 16, alle 18 alle Oblate, Piero Poccianti guiderà l’incontro ’Miti e storia dell’intelligenza naturale e artificiale’, sulle origini e le evoluzioni dell’IA a partire dalle intuizioni rinascimentali. Mercoledì 17 settembre, alle 19 al Cenacolo di Andrea del Sarto, l’Ensemble Dulcedo Ardens proporrà ’Maddalene’, programma musicale sulle molteplici identità di Maria Maddalena. ’FloReMus’ si conferma così un festival che intreccia musica, storia e ricerca, capace di restituire la vitalità e l’attualità del Rinascimento attraverso suoni, strumenti e voci.

Rossella Conte