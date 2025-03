Si alza il sipario. Ironia e riflessione. Tutti a teatro!

di Maurizio CostanzoSi alza il sipario a teatro, con grandi nomi e spettacoli per tutti i gusti. A cominciare da stasera, quando l’attore e cabarettistica Maurizio Lastrico sarà in scena alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati di Siena col suo spettacolo ‘Sul lastrico’. Replica domani alla stessa ora e il 30 marzo alle 17. A Prato domani sul palcoscenico del Teatro Politeama alle ore 21 arriva ‘Il Romanzo della Bibbia’. Una storia narrata a due voci, con Aldo Cazzullo che racconta e Moni Ovadia che lo accompagna con letture, interventi e canti.

Ad Assisi il 30 marzo alle ore 17 Carlo Buccirosso protagonista al Teatro Lyrick con ‘Il vedovo allegro’. Il 31 marzo alle ore 21 invece, Paolo Rossi sarà al Teatro Nuovo di Pisa con la sua ‘Operaccia satirica’, ovvero ’la guerra dei sogni’. Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono dalle più diverse ispirazioni, dai grandi classici letterari trasformati in buffe composizioni come da episodi ’rubati’ dalla vita vissuta. Quel che è certo è che lo spettacolo di Rossi promette tante risate. A Massa il 1 e 2 aprile alle ore 21 al Teatro Guglielmi l’appuntamento è con ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, un classico di Pirandello che ripropone il valore e la tensione che attraversano i poli di un palcoscenico: parole e regia, interpretazione e vita reale.

Il 3 aprile la comicità di Maurizio Battista arriva a Spoleto con lo show ‘Only Maurizio’, alle ore 21 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Attraverso la sua vivace e dissacrante ironia, Battista ripercorre la propria vita raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione. Sempre il 3 aprile alle ore 21, ma a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, Biagio Izzo porta in scena ‘L’arte della truffa’, una commedia leggera e divertente in cui veste i panni di un truffatore napoletano simpatico e fantasioso.

Ambra Angiolini in Oliva Denaro sarà al Teatro del Giglio di Lucca il 4 e 5 aprile alle ore 21 e il 6 aprile alle ore 16. Un grande classico che farà divertire grandi e piccini è ‘La famiglia Addams’, il 4 aprile alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto. Ad Arezzo Monica Guerritore il 5 aprile alle 21 al Teatro Petrarca con ‘La sera della prima’ si regala una serata speciale raccontando i segreti del ’dietro le quinte’, evocando gli spettacoli che l’hanno vista protagonista in ruoli come Madame Bovary, Oriana Fallaci, Giovanna D’Arco. L’11 aprile alle 21 al Teatro Comunale di Lamporecchio arriva Veronica Pivetti con ‘L’inferiorità mentale della donna’, un evergreen del pensiero reazionario.

Per chi ha voglia di lasciarsi stupire da Arturo Brachetti, l’appuntamento è al Teatro Verdi di Firenze con ‘Solo’, varietà surrealista e funambolico, il 12 aprile alle 20.45 e il 13 aprile alle 16.45.

Al Teatro Civico della Spezia, Gabriele Lavia e la sua Compagnia il 15 e 16 aprile alle 20.45 affrontano l’opera di Eugene O’Neill ‘Lungo Viaggio Verso la Notte’.