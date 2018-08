In televisione i telefilm polizieschi piacciono sempre molto, ma esiste anche un sottogenere minore che si discosta dalla fiction per indagare veri episodi di cronaca nera, a volte portando alla riapertura di casi chiusi, oppure arrivati a un punto morto. È successo ad esempio con la serie TV 'The Jinx' (pietra miliare del genere), con 'Making a Murderer' e pure con 'The Investigator: A British Crime Story', la cui seconda stagione debutta su Netflix domenica 19 agosto.Si tratta di una serie documentaria condotta dal giornalista investigativo inglese Mark Williams-Thomas, che si fa aiutare da alcuni colleghi per gettare un nuovo sguardo su un caso di cronaca e provare a riesaminarlo coinvolgendo testimoni oculari e membri delle forze dell'ordine che ci lavorarono originariamente.I quattro episodi della prima stagione hanno preso in considerazione l'omicidio di Carole Peckman (portando a una riapertura del caso), mentre i tre episodi della seconda si occupano di un possibile serial killer che per anni è riuscito a farla franca, uccidendo impunemente giovani donne.Un aspetto curioso della serie TV 'The Investigator' è che è stata creata e prodotta dal produttore inglese Simon Cowell, famoso presso il grande pubblico come giudice dei reality show 'X-Factor', 'Britain's Got Talent', 'American Idol' e 'America's Got Talent'.La seconda stagione di 'The Investigator: A British Crime Story' è composta da tre episodi di circa 50 minuti l'uno. Originariamente andati in onda sulla rete televisiva britannica ITV, saranno pubblicati il 19 agosto da Netflix Italia (dove è già disponibile la prima stagione). Gli abbonati del servizio di streaming potranno scegliere di guardarli quando e come preferiscono: tutti in un colpo solo, oppure uno alla volta.Leggi anche: