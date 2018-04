Un'attrice protagonista candidata cinque volte all'Oscar (Amy Adams), un regista candidato una volta (Jean-Marc Vallée) e la rete televisiva che ospita serie TV del calibro di 'Game of Thrones', 'Westworld' e 'Big Little Lies' (HBO): ancora mancano dettagli sulla distribuzione italiana di 'Sharp Objects', ma con premesse di questo tipo è praticamente scontato che la vedremo pure da noi. Anche perché sembra promettere davvero bene.'Sharp Objects' è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Gillian Flynn e pubblicato in Italia con il titolo 'Sulla pelle', per i tipi di Piemme. Inizialmente i produttori di Blumhouse Television ed Entertainment One erano intenzionati a farne un film per il grande schermo, poi hanno cambiato idea, lasciandosi convincere da HBO a realizzare una miniserie in otto puntate. Curiosità: Gillian Flynn è anche l'autrice dei libri 'Gone Girl – L'amore bugiardo' e 'Nei luoghi oscuri', entrambi portati al cinema, nel primo caso dal regista David Fincher, nel secondo da Gilles Paquet-Brenner.La storia è quella di una giornalista di cronaca nera (interpretata da Amy Adams) che torna nel proprio paese natale dopo aver trascorso un anno in un ospedale psichiatrico a causa della sua tendenza all'autolesionismo (gli oggetti affilati del titolo si riferiscono a quello). Qui inizia a indagare sull'omicidio di due bambine ed è anche costretta a fare i conti con la madre (Patricia Clarkson), che la costringe ad affrontare i suoi demoni personali.La creatrice di 'Sharp Object' è la statunitense Marti Noxon, che fra le altre cose ha scritto alcuni episodi di 'Buffy l'ammazzavampiri', ha creato la serie TV 'UnREAL' e ha scritto il film 'Fright Night – Il vampiro della porta accanto'. Il regista e produttore esecutivo è il canadese Jean-Marc Vallée, che ha conquistato una nomination agli Oscar grazie al film 'Dallas Buyers Club' e che ha diretto e prodotto la serie TV 'Big Little Lies'. Ultimo nome importante è quello di Jason Blum, patron della casa di produzione Blumhouse e re Mida a stelle e strisce: ha infatti prodotto i film 'Scappa – Get Out' e 'Whiplash', le serie cinematografiche di 'Paranormal Activity' e 'The Purge', ma anche il ritorno in forma di M. Night Shyamalan con 'The Visit' e 'Split'.Leggi anche: