David Hasselhoff, la star del telefilm 'Baywatch', ha sposato la modella Hayley Roberts nel corso di una cerimonia con pochi intimi, tenutasi il 31 agosto ad Alberobello, in Puglia. Ora li attende un viaggio di nozze alle Maldive.David Hasselhoff (66 anni) e Hayley Roberts (38) si sono conosciuti nel 2011, in Inghilterra, quando lei ha chiesto a lui di firmarle un autografo. Tempo di scrivere il proprio nome e la scintilla è scoccata: i due si sono frequentati per cinque anni e nel 2016 lui ha rotto gli indugi e le ha chiesto di sposarlo mentre erano in vacanza sulla spiaggia di Malibu. Le nozze sono arrivate di conseguenza, alla presenza degli amici e parenti più stretti, fra i quali anche le due figlie che David Hasselhoff ha avuto dalla seconda moglie, Pamela Bach.Il matrimonio non è stato un fulmine a ciel sereno, per gli esperti di gossip, considerato che David Hasselhoff non ha fatto mistero di volersi sposare, né ha tenuto segreta la data delle nozze. Più interessante è la storia dell'anello di nozze. L'attore ha infatti raccontato che "apparteneva a mia madre e a mio padre. L'ho sempre indossato come porta fortuna e come omaggio alla loro memoria, così ho pensato che fosse inutile cercarne uno nuovo per il mio matrimonio e che questo fosse perfetto".