Show per tutti i gusti. Sul palco big italiani e artisti internazionali

È tornato ad essere uno degli spazi della grande musica dal vivo, lo stadio Dall’Ara di Bologna. Dopo le folle dei concerti di Vasco Rossi, il grande spazio del calcio ospiterà il 19 e 20 giugno i due attesissimi concerti di Cesare Cremonini, fresco del duetto dedicato a San Luca con Luca Carboni, che potrebbe raggiungerlo a sorpresa sul palco.

Due giorni prima, il 17, nell’altra area dei concerti estivi in città arrivano, per il Festival Sequoie Music Park nel Parco delle Caserme Rosse gli irlandesi Fontaines D.C., star del nuovo rock internazionale. Chi non ha trovato i biglietti, già esauriti, può vederli il 16, in versione dj, al Parco della Montagnola all’interno di Montagnola Republic a ingresso gratuito. Il 24 giugno, sempre al Sequoie, sarà la volta dei Baustelle, tra le più acclamate formazioni del nuovo rock italiano, con un repertorio basato sul loro recente disco ‘El Galactico’, il 25 di Lucio Corsi e il 26 degli Afterhours di Manuel Agnelli. La rassegna gemella del Sequoie, il Bonsai, propone invece il 25 giugno i Finley, con il loro travolgente pop punk e il 26 i Millencolin, tra chitarre elettriche e melodie, da ballare dalla prima all’ultima canzone.

Altra importante rassegna è Ferrara Summer Festival, che il 17 giugno offre il rock durissimo degli Slipknot, gruppo americano che interpreta in maniera molto cinematografica l’heavy metal, con uno spettacolo ispirato al cinema horror. Nello stesso cartellone spiccano il 19 giugno gli inglesi Massive Attack e il 26 Alessandra Amoroso.

Espressione del jazz d’avanguardia americano la partitura musicale del pianista Uri Caine, che si esibisce sotto la Loggia del Pavaglione a Lugo di Romagna per la rassegna Lugocontemporanea, mentre gli appassionati di house music aspettano i Martinez Brothers, star delle piste da ballo, il 21 giugno alla Villa delle Rose a Misano Monte. Gli appassionati di canzone d’autore apprezzeranno il concerto di Cristiano De André il 25 giugno a Palazzo Farnese a Piacenza, dedicato ai capolavori scritti dal padre Fabrizio. E’ dedicata a chi segue la world music, quella italiana, in particolare, la tre giorni di Suoni DiMondi, in piazza Lucio Dalla a Bologna. Si inizia il 20 giugno con i salentini Tremulaterra, si prosegue il 21 con l’anteprima di Carpino in Folk e il 22 con i Sonabbash.