Shopping e musica. Al ’Summer Nights’ c’è Serena Brancale

Fare shopping e al contempo gustarsi un concerto di musica, nello specifico con un talento emergente del panorama soul-jazz italiano. Tutto questo accade a Brugnato. Giunta alla sua dodicesima edizione, prosegue infatti a Brugnato 5Terre Outlet Village la rassegna musicale ’Summer Nights – Radio Subasio Music Club’, in collaborazione con Radio Subasio, radio ufficiale dell’evento. Il nuovo appuntamento è in programma per la giornata di domani – sabato 9 agosto – quando a partire dalle ore 21, sul palco dell’Outlet Village salirà Serena Brancale (nella foto in alto), voce raffinata e talento emergente del panorama soul-jazz italiano.

La serata vedrà l’artista esibirsi con alcuni dei suoi brani più celebri, primi tra tutti ’Galleggiare’, con cui partecipò a Sanremo 2015 nella sezione Nuove proposte, e ’Anema e core’, presentata tra i Big al Festival di Sanremo 2025.

La performance sarà impreziosita dai momenti di dialogo con Gianluca Giurato, talent di Radio Subasio. L’evento tra l’altro sarà registrato e poi verrà trasmesso su Radio Subasio a fine mese, domenica 31 agosto, a partire dalle ore 20, per permettere così agli ascoltatori di rivivere la serata di domani sera. L’ingresso è libero e i negozi resteranno aperti fino alle ore 24. L’appuntamento dunque è con una serata speciale all’insegna della musica, dello shopping e dell’atmosfera estiva nel verde della Val di Vara.