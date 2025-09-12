Shootout fotografico a Jesolo: creatività e formazione dal 26 al 28 settembre 2025

Jesolo (Venezia) – Jesolo si prepara ad accogliere la terza edizione del suo Shootout fotografico, da venerdì 26 a domenica 28 settembre prossimi. L'evento, organizzato con il supporto logistico di Alessandro Negrini (alexnerophoto) e AgathaDevil, offre a fotografi e modelle tre giorni intensi di sessioni di scatto esclusive, seminari formativi e opportunità di networking. I partecipanti avranno accesso a location d'eccezione, tra cui due spiagge per il "Bikini shootout" mattutino, l'hotel Baia del Mar, l'Idealsole Residence e le discoteche Hierbas e King's, riservate in esclusiva anche per scatti di nudo artistico. Il programma prevede shootout collettivi al mattino, seguiti nel pomeriggio da shooting privati (opzionali, a pagamento) e seminari inclusi, tenuti da professionisti come Pietro Stilli, Alex Nero e Maxu, su temi che spaziano dalla tecnica al business fotografico e all'IA. Si tratta di un'occasione imperdibile per arricchire il proprio portfolio, apprendere nuove tecniche e godersi la vibrante atmosfera di Jesolo, combinando passione e possibile vacanza in famiglia. È possibile partecipare a una, due o tre giornate. Per informazioni dettagliate su costi, programma, prenotazioni delle sessioni private (modelle, orari, location, abbigliamento) e per iscrizioni, consultare il sito https://shootout.photography e inviare una mail a [email protected]. Sarà inoltre istituito un gruppo Broadcast Whatsapp per coordinare gli spostamenti.