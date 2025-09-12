Sheeran torna in scena con “Play“: "Un turbinio di gioia e technicolor"

"Volevo solo creare gioia e technicolor con una vera e propria montagna russa di emozioni come essere umano, partner, padre": così Ed Sheeran parla del suo ottavo album, intitolato Play, in uscita oggi, lavoro che segna il ritorno sulla scena discografica del cantautore britannico con 13 brani inediti. Sheeran, reduce dal Mathematic Tour che in tre anni e mezzo ha richiamato oltre 10 milioni di spettatori, annuncia cinque concerti "intimi" a dicembre tra Parigi, Monaco, Dublino, Manchester e Coventry, prima della partenza del nuovo tour mondiale negli stadi da gennaio in Australia. "Ho registrato questo album in giro per il mondo – ha spiegato Sheeran – e in India ho trascorso alcuni dei giorni più divertenti, esplorativi e creativi della mia vita. Il risultato è un album che racchiude un vero e proprio turbinio di emozioni dall’inizio alla fine, tutto ciò che amo della musica e del divertimento che essa procura".