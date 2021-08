Venezia, 30 agosto 2021 - Una stella in meno, tra le più attese, alla sfilata di Dolce&Gabbana. Sharon Stone non ha potuto partecipare al super evento tenutosi ieri sera in piazza San Marco a Venezia. L'attrice statunitense è infatti dovuta rientrare negli Usa a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del suo piccolo nipote River, figlio del fratello minore della Stone, Patrick. Sono finiti in anticipo i giorni trascorsi in laguna per la star, che per quasi una settimana è stata in vacanza nel capoluogo veneto.

Sono stati gli stessi stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a dare l'annuncio durante la presentazione della collezione di alta moda all'hotel Monaco: "Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro". Il piccolo River nei giorni scorsi era stato trovato nella culla con un'insufficienza a livello di organi. E la zia aveva chiesto su Instagram, sotto una foto del bimbo intubato, il sostegno dei suoi fan: "Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo".

La sfilata D&G ha visto una parata di star per la collezione ispirata ai fasti dei Dogi e al Carnevale. Jennifer Lopez, Helen Mirren, Monica Bellucci, Heidi Klum, Vin Diesel, Zoe Soldana e Puff Daddy sono solo alcuni dei vip che hanno assistito allo straordinario evento in piazza San Marco. Un centinaio di modelle, tra cui Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel) e Leni Klum (figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore), è arrivato dal mare in gondola, accompagnate dai gondolieri vestiti con magliette, firmata D&G a righe bianche e blu illuminate da paillettes luccicanti.