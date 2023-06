Shannen Doherty, annuncio choc: “Metastasi al cervello, ho paura e sono confusa”

Los Angeles, 7 giugno 2023 – Shannen Doherty è ancora in ospedale. La Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 e la Prue Halliwell di Streghe, due serie tv cult per milioni di telespettatori ancora oggi a distanza di decenni dall'ultima puntata, si trova a dover di nuovo fare i conti con il cancro.

"Il 5 gennaio la mia tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia è evidente. Sono estremamente claustrofobica e in più ci sono molte cose che stanno accadendo nella mia vita. Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai. Ma quella paura… la confusione…Ecco come può apparire il cancro".

Metastasi al cervello, quindi. Una diagnosi che farebbe paura a chiunque. L'attrice 52enne ha scelto di condividere, ancora una volta, le proprie preoccupazioni con il pubblico attraverso i social. D’altronde la battaglia di Shannen Doherty è cominciata nell’agosto 2015, poi nel 2017 prima la bella notizia che il tumore sembrava essere in remissione quindi la doccia fredda che la situazione era tornata al punto di partenza. L’anno successivo era dunque stata costretta a un nuovo intervento. Nel 2020, infine, l’annuncio di una recidiva al quarto stadio, quello metastatico.