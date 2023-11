Shakira a processo per evasione fiscale in Spagna, ma potrebbe patteggiare

Madrid, 19 novembre 2023 - Un patteggiamento per evitare il rischio di finire in carcere, ma anche per risparmiarsi un processo il cui impatto mediatico potrebbe essere un boomerang per la carriera. Potrebbe essere questa la scelta di Shakira, accusata di aver evaso il fisco spagnolo per 14,5 milioni di euro nel periodo tra il 2012 e il 2014. In caso contrario, domani, per la cantante colombiana si aprirà l'aula del tribunale di Barcellona.

Finora la popstar 46enne ha negato qualsiasi addebito e rifiutato l'ipotesi di patteggiare, ma adesso diversi media spagnoli riferiscono di contatti tra il suo avvocato, il penalista Pau Molins, e la procura catalana proprio per cercare di raggiungere un accordo che le garantirebbe una multa di "appena" un milione di euro. Secondo l'accusa, Shakira ha trascorso più della metà di quel periodo in Spagna all'epoca del suo legame con l'allora calciatore Gerard Piqué e, pertanto, avrebbe dovuto pagare le tasse nel Paese. In realtà però avrebbe mantenuto la residenza ufficiale alle Bahamas fino al 2015, utilizzando "un insieme di società" con sede in paradisi fiscali proprio per evitare di pagare i tributi.

La cantante si è da tempo trasferita a Miami con i figli dopo la fine della storia con l'ex difensore del Barcellona, finita per un tradimento di lui diventato anche oggetto di ha sua hit. In caso di processo è probabile che emergano dettagli sulla sua vita privata, dal momento che la procura spagnola ha condotto un'indagine meticolosa per dimostrare la propria tesi. Previsti infatti quasi 120 testimoni.

Il nome della diva compariva già nei 'Pandora Papers' del 2021, che hanno rivelato le strategie di ricchezza ed elusione fiscale dei ricchi di tutto il mondo.

