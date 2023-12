Shakira, la sua città natale la celebra con una statua alta più di sei metri

Roma, 27 dicembre 2023 – Alta 6,5 metri, ma sensuale come l'originale. È la statua in bronzo e alluminio di Shakira a Barranquilla, città natale della cantante colombiana. L'opera raffigura la pop star in bikini e gonna lunga e fluente, con le mani giunte sopra la testa e un fianco sporgente in uno dei suoi caratteristici passi di danza. "Fianchi che non mentono, un talento unico, una voce che commuove le masse", recita l'iscrizione alla base con un chiaro riferimento a uno dei suoi maggiori successi, 'Hips don't lie'.

Ad assistere alla cerimonia sulle rive del fiume Magdalena durante una cerimonia alla quale hanno partecipato i genitori della cantante, William Mebarak e Nidia Ripoll, mentre lei ha ringraziato lo scultore Yino Márquez e i suoi collaboratori studenti d'arte su X per “questo esempio dell'enorme talento artistico del popolo del mio Paese”.

Icona del power latino, la 46enne Shakira ha venduto circa 80 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto tre Grammy Awards. Il suo ultimo album ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, in cui racconta la sua difficile separazione dall'ex calciatore Gerard Piqué, ne ha rilanciato la carriera. Tuttavia, recentemente, i notiziari si sono occupati di lei per i problemi con la giustizia: è stata indagata per evasione fiscale in Spagna ed è stata costretta a sbordare milioni di euro per evitare il processo.