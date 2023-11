Shakira patteggia per evitare il carcere. Le accuse di frode fiscale e la nota al vetriolo della popstar

Barcellona, 20 novembre 2023 – Niente carcere per Shakira, dopo l’accusa di non aver versato al fisco spagnolo le imposte relative al suo reddito, per un totale di 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014. Patteggiamento salatissimo, visto che la cantante dovrà comunque pagare delle multe da capogiro: una da 7,3 milioni di euro per i sei capi di accusa e una da 432 mila euro per evitare la prigione. Senza contare le tasse evase che andranno versate con interessi, raggiungendo la cifra di 17 milioni di euro.

Shakira alla prima udienza del processo che la vede accusata di frode fiscale (Ansa)

Questo è quanto stabilito nella prima udienza del processo al tribunale di Barcellona, frutto dell’accordo raggiunto dal team legale di Shakira. Se non ci fosse stato, l’artista colombiana avrebbe rischiato di essere condannata a 3 anni e 6 mesi. Questa mattina la cantante, residente in Spagna dal 2011, è sembrata rilassata e positiva, salutando persino affettuosamente i fan che la stavano aspettando davanti all’edificio.

Il comunicato di accusa alla magistratura

L’ufficio stampa che la segue ha poi rilasciato un comunicato dove viene confermata l’accettazione del patteggiamento, decisione che Shakira ha preso per “evitare ai suoi figli di vedere la propria madre sacrificare il suo benessere”. Ma la dichiarazione passa poi all’attacco della magistratura spagnola, accusata di “esasperare” gli atleti e le altre “persone di alto profilo” prosciugando la loro energia, il loro tempo e la loro tranquillità per anni. “Per tutta la mia carriera ho cercato di fare la cosa giusta e di essere un esempio per gli altri – fa sapere nella nota – Sebbene fossi determinata a difendere la mia innocenza in un processo nel quale i miei legali erano certi che si sarebbe concluso a mio favore, ho deciso di risolvere la questione nel miglior interesse dei miei figli”. Nel caso in cui Shakira non avesse accettato il negoziato, i suoi avvocati avrebbero usato come cavallo di battaglia il fatto che non abbia risieduto stabilmente a Barcellona fino al 2015, avendo la sua residenza primaria nel paradiso fiscale delle Bahamas.

Non è stato un anno semplice per la popstar, che alla fine del 2022 ha visto sgretolarsi nel peggiore dei modi la sua relazione con il calciatore spagnolo Gerard Piqué, reo di averla tradita con la 22enne Clara Chia Marti. Lo spiacevole epilogo della sua storia d’amore si è però trasformato in un’occasione: Bzrp Music Sessions Vol. 53, singolo nel quale si vendica non troppo velatamente dell’ormai ex compagno, le è valso numerosi dischi d’oro e di platino in tutto il mondo, Italia compresa. Attualmente la cantante vive a Miami, dove si è trasferita con i figli avuti dallo sportivo dopo lo scoppio dello scandalo.