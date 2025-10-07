“Shackleton sapeva che l’Endurance non avrebbe resistito ai ghiacci dell’Antartide”. Perché decise di partire ugualmente?

Roma, 7 ottobre 2025 – Considerato il contesto ambientale, può essere considerato un “cold case” della storia dell’esplorazione dell’Antartide: Ernest Henry Shackleton sapeva che l’Endurance, a dispetto del nome (“Resistenza” in inglese), non avrebbe retto l’urto dei ghiacci? Uno studio pubblicato sulla rivista Polar Record risponde di sì, accusando Shackleton di essere salpato verso il Polo Sud dall’Inghilterra pur sapendo che la nave fatta appositamente costruire per la sua spedizione avrebbe potuto facilmente cedere alla morsa del pack.

Troppi punti deboli

Il dibattito sulle responsabilità del famoso esploratore è stato riacceso dal ritrovamento del relitto, avvenuto nel 2022 grazie alla missione Endurance22, che ha localizzato la nave a più di tremila metri di profondità nel Mare di Weddell.

A localizzare l’Endurance è stato un team di scienziati della finlandese Aalto University, guidato da Jukka Tuhkuri, che firma lo studio di recente pubblicazione dopo un’attenta analisi basata su rilievi tecnici del relitto, diari di bordo e corrispondenze d’epoca.

“Una semplice analisi strutturale dimostra che la nave non era stata progettata per le condizioni di compressione del ghiaccio che hanno contribuito al suo affondamento”, ha spiegato lo stesso Tuhkuri. Che sottolinea anche come il pericolo del ghiaccio in movimento fosse già ben noto agli ingegneri navali di inizio Novecento, ma che malgrado questo l’Endurance venne costruita con punti deboli significativi, in particolare nel timone e nello scafo.

Perché Shackleton partì comunque?

Ad accusare Shackleton è però anche e soprattutto la documentazione d’epoca presa in esame dagli studiosi: “Abbiamo trovato lettere in cui Shackleton si lamenta delle fragilità dell’Endurance, persino in una missiva alla moglie prima della partenza”, rivela Tuhkuri. Queste fonti storiche, combinate con l’osservazione del relitto, gettano una nuova luce sull’intera vicenda, suggerendo che l’esploratore britannico intraprese la spedizione pur essendo a perfetta conoscenza dei limiti dell’Endurance e dei conseguenti rischi.

Appurata questa verità storica, rimane un mistero la ragione per cui Shackleton decise di sfidare comunque i ghiacci dell’Antartide. Gli studiosi ipotizzano diverse spiegazioni: pressioni economiche legate ai finanziamenti ricevuti per organizzare la missione, ambizioni politiche o ancora, e più semplicemente, la determinazione dell’uomo di avventura nell’intraprendere un’impresa anticipata a tutto il mondo.

Una nuova prospettiva su un’impresa leggendaria

Tuhkuri e il suo team ci tengono a sottolineare che lo studio non intende ridimensionare l’eroismo della spedizione, che rimane una delle più straordinarie epopee di sopravvivenza nella storia delle esplorazioni polari. Piuttosto, vuole offrire una prospettiva più umana e complessa su Shackleton: non solo un simbolo di coraggio, ma anche un uomo costretto a scegliere tra prudenza e ambizione.

La spedizione dell’Endurance aveva l’ambizioso obiettivo di attraversare l’Antartide a piedi con slitte trainate da cani, coprendo una distanza di oltre 2.900 km dopo aver raggiunto via mare la baia di Vahsel. Salpata l’1 agosto 1914 dal porto di Plymouth, in Inghilterra, nel gennaio 1915 la nave rimase subito intrappolata tra i ghiacci del Mare di Weddell, restando incagliata per mesi prima di essere schiacciata e affondare nel novembre dello stesso anno.

L’equipaggio sopravvisse sul pack per quasi un anno, riuscendo poi a raggiungere con piccole scialuppe l’Isola dell’Elefante, situata al largo della costa dell’Antartide. Da qui Shackleton, con altri cinque compagni e solo un sestante a disposizione, proseguì la perigliosa navigazione per altri 1.600 km arrivando a Grytviken, nell’isola della Georgia del Sud. Venne quindi subito organizzata una missione di soccorso, guidata dallo stesso esploratore, che molti mesi dopo riuscì a recuperare gli altri.

Per quanto sfortunata, la spedizione dell’Endurance non fece registrare vittime: tutti i 28 uomini dell’equipaggio sopravvissero a un’avventura che venne in seguito raccontata dalla letteratura e dal grande schermo come uno dei più grandi esempi di resistenza e leadership in condizioni estreme.