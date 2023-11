Da Sfera Ebbasta a Ornella Vanoni: ecco tutte le nuove uscite discografiche

Roma, 16 novembre 2023 – Vecchie e nuove leve, dalla trap al cantautorato più tradizionale. Da Sfera Ebbasta, Ornella Vanoni, Dolly Parton, fino ad Annalisa e Andrea Appino. Questi sono solo alcuni dei nomi principali in questa settimana di uscite discografiche, che spazia fra tantissimi generi, e che segna il ritorno di alcune attesissime star. È un ritorno alle origini quello che Sfera Ebbasta affronta in X2VR, il suo nuovo album, uscito a tre anni di distanza dal precedente. Il disco contiene dodici tracce, tra cui G63, brano in cui il rapper duetta con Lazza. Nonostante i leak e le varie voci di corridoio, non sono ancora state ufficializzate le collaborazioni presenti all’interno del disco. Sembra scontata, però, la presenza di Anna e Gué come ospiti all’interno di alcune tracce. L’ironica e irriverente Ornella Vanoni continua la sua lunga e fortunata carriera con il brano Calma rivoluzionaria. Il brano, prodotto in collaborazione con Samuele Bersani, segue la scia delle sonorità brasiliane di Calma, brano originale di Marisa Monte, il cui testo è stato riscritto in chiave contemporanea. La canzone anticipa l’omonimo disco live, che include l’altro inedito Camminando e diverse esibizioni live della Vanoni. Continua a cavalcare l’onda del successo Annalisa, che con il singolo Euforia cerca di mantenere il comando delle classifiche di vendita italiane. Il pezzo è il primo singolo a essere pubblicato dopo l’uscita del fortunatissimo album E poi siamo finiti nel vortice. La regina del country Dolly Parton torna in pista con Rockstar, disco di cover in cui si cimenta con diversi classici della musica rock. Tra gli altri, la cantante nell’album duetta con artisti come Sting, John Fogerty, Steven Tyler, Joan Jett, Elton John e Paul McCartney. Spazio anche per la figlioccia Miley Cyrus, che ha contribuito al processo di rivalutazione della figura di Dolly Parton negli ultimi. Il leader degli Zen Circus Andrea Appino si concede un’avventura in solitaria con l’album Humanize. Il disco, terza prova da solista per l’artista toscano, rappresenta non solo l’opera più ambiziosa del musicista, ma una ricerca sul significato di essere umani. Il titolo trae ispirazione da una funzione, presente in diversi software di produzione musicale, che simula un errore costante, un’inesattezza simile a quella umana. Il disco unisce folk, elettronica, prog e psichedelia, senza perdere l’impronta cantautorale del cantante degli Zen. Grande attesa per il primo disco da solista di Andre 3000, noto per essere membro dello storico duo hip hop Outkast. New blue sun, questo il titolo del disco, è pronto a sorprendere i fan della prima ora, dato che sarà contaminato da sonorità jazz. In particolare, ci sarà spazio per il flauto, strumento che negli ultimi anni è diventato un’ossessione per l’artista. Dammi un bacio Ja è il nuovo singolo di Leo Gassmann, colonna sonora della serie tv targata Rai, Un professore. Il brano è stato scritto in collaborazione con Marco Rissa, ex chitarrista dei TheGiornalisti. Il testo parla di ragazzi, di Roma, del traffico, di una relazione con una ragazza che porta entusiasmo e voglia di vivere. Il brano è stato dedicato da Gassmann al proprio professore di filosofia. Tra le ristampe più attese, la versione espansa del live al Budokan di Bob Dylan. È la versione espansa del disco pubblicato da Bob Dylan nel 1979, che contiene due show registrati a Tokyo, ora remixati e rimasterizzati dai nastri analogici originali, con 36 esecuzioni inedite. Durate l’esibizione Dylan è supportato da una band di 11 elementi fra musicisti e coriste.

