Sex Pistols costretti a rinviare il tour: il chitarrista Steve Jones si è rotto il polso

Roma, 3 agosto 2025 – Anche per i più duri come Steve Jones, suonare la chitarra con un polso fratturato è proprio impossibile. Così, i Sex Pistols si trovano a costretti a rinviare il loro tour di concerti in programma nel Stati Uniti. Solo un contrattempo per la band simbolo del punk, che tornerà sul palco non appena Jones starà meglio. Come detto, la storica band britannica creata da Johnny Rotten (oggi in rotta con gli altri membri della band) e Sid Vicious, oggi guidata da Frank Carter (ex frontman dei Gallows e Pure Love), ha annunciato il rinvio delle date in Nord e Sud America a causa dell’infortunio del chitarrista che si è rotto il polso.

I Sex Pistols e l’annuncio del rinvio del tour sui social

La tournée nordamericana avrebbe dovuto debuttare il 16 settembre al Longhorn Ballroom di Dallas, Texas, per poi proseguire in Sud America. La notizia è arrivata con un post su Instagram dello stesso Carter: “Abbiamo delle notizie spiacevoli da condividere riguardo i nostri prossimi concerti”, hanno scritto i Pistols, confermando lo stop forzato. È stato poi lo stesso Jones a spiegare la situazione con l’ironia che lo contraddistingue: “Ho buone e cattive notizie. Quelle cattive: mi sono rotto il polso, quindi niente concerti per un po’. Quelle buone: il chirurgo mi ha detto che tornerò a suonare presto. Ah, e domani compio 70 anni! God bless, e God save the wrist” ha concluso ironizzando sulle condizioni del suo polso. In ogni caso, il messaggio della band ha rassicurato i fan sul fatto che tutte le date saranno riprogrammate una volta conclusa la convalescenza del chitarrista. “Vi invitiamo a controllare i siti dei locali e i nostri canali social per aggiornamenti. Grazie per la comprensione e il sostegno”, hanno aggiunto.

Ma andò molto peggio nel tour del 1978 come ricorda lo stesso Jones

Per i Pistols non è la prima volta che un tour americano si trasforma in una corsa ad ostacoli. Nel 1978, al loro debutto negli Stati Uniti, il clima fu ben più burrascoso. Steve Jones ricordò quell’esperienza come “un fottuto circo, niente divertimento”, mentre il batterista Paul Cook raccontò al Times che il pubblico li accoglieva lanciando di tutto sul palco, “da bottiglie a orecchie di maiale, persino topi vivi”. L’immagine dei “diavoli britannici” che venivano a minacciare l’America era stata alimentata dalla stampa dell’epoca, e i concerti rischiavano spesso di degenerare in episodi violenti.