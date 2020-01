L'inizio dell'anno, per tutti gli appassionati di sci e di montagna, è sinonimo di settimana bianca. Sport, relax, camminate e buon cibo sono i protagonisti delle vacanze sulla neve: scopriamo 3 mete in Italia per concedersi una pausa invernale in alta quota.



Val Venosta, Trentino-Alto Adige

La Val Venosta, in Trentino-Alto-Adige è una delle mete più ambite per la settimana bianca. In un complesso da favola, infatti, è possibile sciare, rilassarsi e trovare delle attività per chi, al contrario, ama la montagna ma non gli sci. Per tutti gli appassionati delle discese sono disponibili ben 211 km di piste con lo Skiarena Due Paesi, che permette di godersi le nevi italiane e austriache tra Nauders al Passo Resia e Solda in Val Venosta.

Gli sciatori possono scegliere tra il biglietto plurigiornaliero e lo stagionale, entrambi validi illimitatamente nelle cinque aree sciistiche Belpiano-Malga San Valentino, Watles, Solda all’Ortles, Trafoi all’Ortles e Nauders in Austria. Per chi, al contrario, non ama sciare, la settimana bianca in Val Venosta può essere un buon momento per godersi, ad esempio, un viaggio panoramico con il treno che collega le località più belle della valle, visitare il Parco Nazionale dello Stelvio, pedalare lungo la ciclabile dell’Adige o fare una visita a Glorenza, la città più piccola della regione e nella lista dei borghi più belli d’Italia.



Cervinia, Valle d’Aosta

Chi sceglie di passare la settimana bianca in Valle d’Aosta può trovare a Cervinia una meta ideale. La località sciistica, situata sulle pendici del Monte Cervino a 2050 metri di altezza offre agli appassionati piste che permettono di sciare per tutta la giornata senza ripetere mai lo stesso percorso. Lo snowpark di Cervina, a 2800 metri di altitudine, è il più alto d’Europa e dalla pista nera Ventina ai caroselli di Rothorn e nell’area di Cielo Alto si alternano percorsi molto differenti tra loro, da quelli per principianti a quelli più impegnativi. Non mancano le piste per lo sci di fondo, con panorama sulla guglia del Cervino.



Roccaraso, Abruzzo

Se decidi di passare la settimana bianca sugli Appennini invece che sulle Alpi puoi pensare a Roccaraso, splendida località sciistica abruzzese sulle pendici del Gran Sasso. Oltre alla vetta Toppe del Tesoro a 2.141 metri sul livello del mare, la “Cortina del Sud” offre infatti ben 100 km di piste da sci, ed è la perla del Comprensorio dell'Alto Sangro, la più estesa area del bacino del Mediterraneo dedicata agli amanti della settimana bianca. Tra le varie attività che si possono praticare ci sono gli snowpark dedicati ai bambini e agli amanti dello snowboard, un soggiorno rilassante alle Terme Alte di Roccaraso e una scuola per imparare lo snowkite, lo sci con gli aquiloni.

