Il mese di settembre è il mese che segna il confine tra l’estate e l’autunno. Nelle campagne italiane era il tempo della vendemmia e delle prime transumanze. Le giornate si accorciano e la luce si trasforma: è l’inizio di una stagione nuova, preludio del tempo più freddo e del momento magico dell’anno in cui la natura assume le colorazioni intense del foliage.

Settembre è un mese carico di aspettative e segna la ripresa a scuola dopo la pausa estiva, un senso profondo di inizio che si aggiunge all’intima connessione tra il ritmo naturale e la vita delle comunità, raccontata dalle feste antiche.

I proverbi di settembre

Il patrimonio di detti popolari dedicati a settembre è ricco di osservazioni che nascono dall’esperienza agricola. Proverbi come “Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto” ricorda che è tempo di gustare il vino della stagione passata, mentre il nuovo è ancora in fermentazione.

“Settembre, l’uva è fatta e il fico pende” celebra la maturazione dei frutti di settembre, dolcissimi, gli ultimi della bella stagione, simbolo di abbondanza e prosperità. Ma la saggezza contadina avverte anche che la stagione fredda è vicina: “A San Michele (29 settembre) il calore va in cielo”. Per chi vive a contatto con la natura è il momento di cambiare attività, come ricorda il detto “Chi lavora di settembre, fa bel solco e poco rende”.

Tradizioni e riti del mese

Settembre è legato a riti stagionali e a figure simboliche intense. Tra le ricorrenze più significative c’è la festa di San Michele, che si celebra il 29 settembre e rappresenta il passaggio dall’estate all’autunno. Nella tradizione popolare “per San Michele il caldo va in cielo”, un modo per dire che la stagione calda è terminata. In molte zone d’Italia è anche il periodo della transumanza, il trasferimento del bestiame dagli alpeggi ai pascoli di fondovalle, un rito antico che segna la fine dell’estate e l’inizio delle attività autunnali.

L’equinozio d’autunno, che nel 2025 cade lunedì 22 settembre, si accompagna al fenomeno della Luna del Raccolto. Nei tempi antichi, contadini e lavoranti approfittavano della luminosità notturna per continuare la raccolta oltre il tramonto. Sembra che i Romani dedicassero questo periodo alla dea Pomona, protettrice dei frutti: ci si affaccia, giorno dopo giorno, alla stagione fredda, preparando le case e la mente a una stagione nuova. Per le comunità agricole i momenti di festa diventavano un’occasione di ringraziamento per i raccolti in attesa dei mesi freddi.

Simbolo di settembre è anche la festa di San Gennaro, patrono di Napoli, che si celebra il 19 settembre con il rito della liquefazione del sangue custodito nel duomo: un evento che richiama migliaia di fedeli e viene vissuto come un presagio per la città.

Folklore e feste popolari

Settembre è il mese delle vendemmie, un momento atteso che porta nelle vigne lavoratori e visitatori. Le cantine aprono le porte per la raccolta dell’uva, trasformando il lavoro agricolo in occasione di festa. Iniziano le transumanze, con il ritorno del bestiame dagli alpeggi ai pascoli di valle, ed è il tempo delle migrazioni degli uccelli che, proprio nel mese di settembre, attraversano i cieli italiani verso i quartieri di svernamento.

In molte regioni le comunità celebrano il mese di settembre con processioni, fiere e sagre. A Solopaca, in Campania, la Festa dell’Uva si ripete ogni anno nella seconda domenica di settembre, animando le strade con carri allegorici, mentre in Piemonte Asti ospita il Palio, che ha luogo la terza domenica di settembre, il Festival delle Sagre e la Douja d’Or. In Toscana, la Rificolona illumina Firenze con centinaia di lanterne nella notte del 7 settembre, un rito che affonda le radici nel Seicento.

Un evento tipico di Livigno è l’Alpen Fest, che celebra la transumanza attraversando i paesi fra mucche adornate di fiori e campanacci. In Abruzzo, molte feste di settembre sono legate alla devozione mariana. Un rito diffuso nella regione è quello del “Dono alla Madonna del Ponte” a Lanciano, quando fedeli e contrade portano in processione prodotti agricoli legati alla terra, in un gesto antico di gratitudine e devozione. In Calabria, a Taurianova si celebra la Festa di Maria Santissima della Montagna, tra l’8 e il 10 settembre, animata da novene, processioni e il rito del “Bacio della Madonna”.

In ogni parte d’Italia settembre diventa il momento in cui celebrare gli ultimi momenti che hanno il sapore dell’estate attraverso i frutti del raccolto e il legame con la terra. Il mese diventa contemplazione sul nuovo tempo in arrivo, che sarà di riposo e silenziosa trasformazione.