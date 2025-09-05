Settembre di mostre. Capolavori e amarcord

di Anna MangiarottiPost ferie, circolano consigli per rientrare al lavoro senza stress. A Lainate, un passo da Milano, organizzano questo week-end la 96ª edizione della Fiera di San Rocco: oggi in serata, nella splendida Villa Litta, inaugurazione della storica mostra ’Lainate Lavora’, fino all’11 settembre con pannelli testuali-fotografici e memorabilia sull’ex-paese agricolo evoluto a importante realtà industriale. Presenti desk di aziende, per facilitare la conoscenza con i cittadini, che possono anche lasciare i loro curricula.

E proprio parlando di mostre e di lavoro, non possiamo non annunciare la grande esposizione attesa alla Gam di Milano che conserva ’Il Quarto Stato’ di cui i lavoratori in marcia sono i grandi protagonisti. Un capolavoro dipinto nel 1901 da Pellizza da Volpedo al quale è dedicata la grande mostra coprodotta dal Comune con METS Percorsi d’Arte (associazione impegnata nel promuovere l’arte italiana dell’Ottocento), dal 26 settembre al 25 gennaio 2026: ’Pellizza da Volpedo (1868-1907) I capolavori’, a cura di Aurora Scotti e Paola Zatti. Quaranta tra dipinti e disegni, da collezioni pubbliche e private italiane e non. Un corpus denso, vista la breve vita del Pellizza, che ne illustra l’evoluzione stilistica dai modi dei Macchiaioli alla tecnica del Divisionismo. Del Quarto Stato, esposti anche i cartoni preparatori.

Irrinunciabile, alla ripresa di tutti i lavori (e servizi), un cenno ad ’Artshow (1986-2011) La guida per orientarsi nel mondo dell’arte’, che al Museo del Novecento di Milano fino al 28 settembre, celebra Artshow, storica guida tascabile ideata da Giulio Ciavoliello. Formato compatto e distribuzione gratuita. Essenziale per orientarsi tra mostre, inaugurazioni ed eventi artistici in Italia. Permetteva anche di visitare gratuitamente una mostra il giorno dell’inaugurazione e favoriva incontri, confronti, nuove relazioni tra addetti ai lavori e appassionati.

Da Milano infine usciamo per un’ultima gita. A Mantova, Casa di Rigoletto, fino al 14 settembre, ’Ma che Bonfà!’ è a tre anni dalla scomparsa l’omaggio all’eredità artistica di Carlo Bonfà, pittore, scultore, performer, poeta visivo e sperimentatore instancabile, che dagli anni ’80, tra i ’nuovi-nuovi’ individuati da Renato Barilli, ha impresso al proprio lavoro una rotta lontana da convenienze e compromessi, decostruito retoriche e irriso il potere e la guerra.

A Sondrio, nella Sala Minocchi del Castello Masegra, ’Il silenzio del ghiaccio - Maria Elena Borsato e Alex Bombardieri’, fino al 28 settembre, è la doppia personale della donna che racconta la natura come archivio sensibile, e dello scultore che porta in scena la metamorfosi e l’impermanenza. Collabora il Servizio Glaciologico Lombardo con dati, fotografie, rilievi e materiali di ricerca. Arte e scienza restituiscono il ritratto di ghiacciai che cambiano, testimonianza concreta-poetica del riscaldamento pure dei paesaggi alpini.