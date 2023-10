Settant’anni di Pollini. Pop up in Rinascente a Milano e a Roma

Continuano le celebrazioni dei settanta anni del marchio di calzature Pollini e per l’anniversario il brand che appartiene al Gruppo Aeffe apre due pop up in Rinascente. Fino al 30 ottobre a Milano e dal 5 al 18 dicembre a Roma, sarà possibile ritrovare i codici stilistici del mondo Pollini: linee pulite, colori soft e superfici specchiate esalteranno la selezione di calzature, che spazia dalla collezione Archive celebrando il Dna del brand, alla collezione Pollini, legata ai trend di stagione. Nei pop up anche una capsule prodotta con Rinascente col mocassino best seller delle ultime stagioni con suola chuncky realizzato in 6 diverse varianti. Per ogni acquisto di un paio di mocassini, inoltre, sarà omaggiato un portacarte in pelle con logo dell’esclusiva collaborazione.

Eva Desiderio