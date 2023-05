Sesso, ragazzi e film: uno scandalo al giorno

di Elettra Bernacchini

Non solo il film d’apertura, Jeanne du Barry - La favorita del Re della regista Maïwenn, con Johnny Depp-Luigi XV: Cannes 76 promette scandalo anche per i giorni a venire. Ieri è stato il turno dell’attore, ancora non del tutto assolto dall’opinione pubblica per il processo del 2022 contro Amber Heard, e delle accuse a Maïwenn di aver preso le distanze dal #MeToo e di avere sputato contro un giornalista.

Oggi passa in concorso Le Retour di Catherine Corsini: c’è una scena di masturbazione di minorenni, presente nel montaggio finale, che non compariva in sceneggiatura quando sono stati chiesti i finanziamenti. Si sarebbe trattato di un disguido amministrativo: l’aggiunta, avvenuta in fase di ripresa, non è stata comunicata, e la produzione è stata sanzionata. "Gli adolescenti – assicura però la regista – erano entrambi vestiti e la scena riprendeva i loro volti. Non ci sono stati contatti inappropriati". Il set di Le Retour ha subìto anche ispezioni a seguito di due segnalazioni per "gesti inappropriati": secondo i risultati dell’indagine, tutto sarebbe stato "gestito correttamente".

Sul fronte sessualità e minori il dibattito sarà acceso. In L’été dernier di Catherine Breillat (25 maggio) si racconta la storia di Anne, avvocata ultraquarantenne che intraprende una relazione appassionata, con tanto di rapporti sessuali, con il figlioccio Theo, 16enne. In Club Zero di Jessica Hausner (22 maggio), Mia Wasikowska è Miss Novak, un’insegnante che nel liceo dove lavora introduce un corso di alimentazione basato su un principio sinistro: non mangiare. Con il tempo, cresce la presa sulle menti degli studenti, che vivono un tremendo viaggio negli abissi dell’assoggettamento psicologico e del rapporto con il cibo.

Un’aura di mistero, invece, circonda ancora The New Boy dell’australiano Warwick Thornton (Un Certain Regard, 19 maggio). Secondo la trama, ambientata negli anni ’40, Cate Blanchett è una suora rinnegata che una notte è costretta ad accogliere nel suo remoto monastero un orfano aborigeno di 9 anni (Aswan Reid). Dal sacro al profano, storico e contemporaneo. Jude Law nei panni di Enrico VIII e Alicia Vikander in quelli dell’ultima moglie Catherine Parr sono in concorso (21 maggio) con Firebrand di Karim Aïnouz, che si vocifera essere un j’accuse nei confronti del maschilismo della monarchia britannica mascherato da dramma con tonalità horror.

Di tutt’altro genere, l’anteprima fuori concorso (22 maggio) di The Idol, la serie diretta da Sam Levinson con Lily-Rose Depp e The Weeknd: i temi sono di nuovo sesso, droga e trasgressioni, forse qui un po’ troppo ingiustificati. Alla base c’è l’esperienza del cantante di Blinding Lights, all’anagrafe Abel Makkonen Tesfaye, che al regista disse: "Se avessi voluto avrei potuto fondare una setta", talmente è forte la dedizione dei suoi fan.

Non solo sesso, però. È destinato a far parlare molto anche Rapito di Marco Bellocchio (in concorso, 23 maggio), ispirato al libro di Daniele Scalise Il caso Mortara. La vera storia del bambino ebreo rapito dal Papa. Nel 1858, un bambino di 7 anni viene portato via dalla casa dei genitori e affidato a Pio IX, che lo cresce cattolico: uno scandalo ecclesiastico ante-litteram.

Infine la polemica lanciata proprio ieri da Tinto Brass: "Prendo le distanze dalla versione di Caligola che sarà proiettata al Festival di Cannes", ha fatto sapere il regista 90enne circa il film erotico del 1979, in programma a Cannes Classic in una versione, disconosciuta, di due ore e 53 minuti. "Dopo numerose e infruttuose trattative per montare il materiale da me girato e rinvenuto negli archivi della Penthouse – ha detto ieri il regista che si sarebbe già rivolto ai suoi legali –, è stata realizzata una versione alla quale non ho preso parte e che sono convinto non rispecchierà la mia visione artistica".