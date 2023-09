Serralunga d’Alba Quando la vendemmia diventa una festa

Settembre, tempo di vendemmia. In una delle zone più note per i rossi, il 9 settembre al villaggio narrante di Fontanafredda a Serralunga (Cuneo), torna la ’Festa della Vendemmia #landoflove’, a ingresso libero con prenotazione. Il tema di quest’anno è la fiducia della terra: la vendemmia rappresenta il momento più importante dell’anno, quello in cui la terra dona il suo frutto più prezioso, l’antico rito viene reinterpretato in ottica moderna, tra eventi e appuntamenti gastronomici sostenibili. Il Villaggio narrante, 120 ettari di bionaturale, vanta una storia di 160 anni nel territorio di Langa con ospitalità a 4 stelle, vini di prestigio e alta ristorazione. La peculiarità della manifestazione è la pigiatura dell’uva a piedi nudi, un momento ludico tra i vitigni.

Un ricco programma con musica dal vivo, dj set, spettacoli per grandi e piccini, visite guidate alle cantine, tour e-bike per scoprire il territorio delle Langhe, patrimonio Unesco, e proposte gastronomiche a cura della famiglia Alciati e street food accompagnato da vino. Il via alla festa dalle 12 con gli chef della nuova edizione di ’Degustando’, con 10 piatti accompagnati da specialità del territorio, vini e cocktail realizzati da 10 chef, di cui 6 stellati. Proposte originali anche per lo street food e cibi tradizionali con una selezione dei vini delle cantine Fontanafredda e Casa E. di Mirafiore, bianchi, rossi e bollicine, birre artigianali e anche cocktail. Una vendemmia sostenibile grazie a trattori cingolati a emissioni zero e i primi tappi da vino al mondo realizzati utilizzando plastica riciclata.

Raffaella Parisi