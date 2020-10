Chi è stato al British Museum di Londra probabilmente ricorderà la scultura azteca del serpente turchese a due teste. Tenetevi forte, perché una creatura simile è stata scovata in carne e ossa a Palm Harbor, in Florida. Le foto di questo rarissimo serpente maculato stanno facendo il giro del mondo, così come la bizzarra storia dietro al ritrovamento del rettile.



Due teste che si muovono in maniera indipendente

Perché esistono animali con due teste

Non è la prima volta che viene ritrovato un serpente a due teste, ma si tratta di un fenomeno molto raro. L’ultimo rettile con questa anomalia è stato catturato circa un mese fa da Olivo,che si è presentato davanti ai suoi padroni con lo strano animale in bocca, lasciandolo cadere sul pavimento come se niente fosse. La famiglia, residente in Florida, ha notato che il serpente presentava ma due teste,, in grado di muovere occhi e lingua in modo indipendente. Del rettile, soprannominato “Dos”, se ne sta occupando il Fish and Wildlife Research Institute, che pochi giorni fa ha svelato al mondo le sue straordinarie caratteristiche. Il loro post su Facebook è presto diventato virale, attirando l’attenzione di centri di ricerca da tutti gli USA.Il serpente a due teste è affetto da una condizione chiamata bicefalia. Si tratta di un’anomalia che si verifica quando, durante lo sviluppo embrionale, duecompletamente. La bicefalia è stata osservata non solo nei serpenti ma in numerosi altri animali, come gli agnelli, le tartarughe, i cervi e le focene. Gli ultimi serpenti a due teste sono stati ritrovati rispettivamente nel 2018 nello stato della Virginia (una vipera) e nel 2019 nel New Jersey (un serpente a sonagli). Grazie a Dos, dunque, anche il 2020 ha avuto il suo rettile bicefalo. I funzionari del Fish and Wildlife Research Institute hanno sottolineato che è difficile che un serpente a due teste riesca a sopravvivere in natura, dato che i due cervelliche inibiscono le capacità dell’animale di nutrirsi o di fuggire dai predatori. Ora, però, lo straordinario esemplare è al sicuro all’interno della loro riserva naturale.