Il fascino delle serie tv turche conquista il pomeriggio di Canale 5. Cosa ci riserva il palinsesto d’autunno

Negli ultimi anni le serie televisive turche hanno conquistato il pubblico internazionale, Italia compresa. A riprova di questo fatto ci sono i risultati ottenuti dal pomeriggio di Canale 5 che, in queste giornate estive, si è concentrato esclusivamente su questo tipo di programmazione. Un azzardo forse, che però ha premiato dal punto di vista degli ascolti. Tanto per intenderci, il dato di ascolto su Canale 5 il 30 giugno 2025 è stato di 1,6 milioni di spettatori, con uno share del 16.30%). Mica male per un pomeriggio di fine luglio. Anzi. Trame avvincenti, emozioni forti e personaggi intensi hanno reso questi prodotti un vero e proprio fenomeno televisivo. E tra i titoli più amati spiccano proprio quelli in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset: ‘Forbidden Fruit’, ‘Io Sono Farah’ (1,6 milioni di spettatori) e ‘La Forza di una donna’, tre serie molto diverse tra loro ma accomunate da un mix ben calibrato di passione, drammi familiari e colpi di scena. Scopriamole insieme.

Forbidden Fruit: la mela del peccato

Forbidden Fruit (in turco Yasak Elma) è una soap opera che mescola glamour, intrighi e vendetta. Ambientata nell’alta società di Istanbul, la serie segue la storia di due sorelle, Zeynep e Yıldız, dai caratteri opposti: la prima è razionale e idealista, la seconda ambiziosa e attratta dal lusso. Quando Yıldız viene coinvolta in un piano per sedurre un ricco imprenditore sposato, la sua vita cambia drasticamente. Tra matrimoni d’interesse, manipolazioni e segreti svelati, la serie offre un ritratto ironico e pungente del potere, dell’ambizione e della morale borghese.

Io Sono Farah: una madre in fuga

Io Sono Farah (Adım Farah in originale) è un intenso melodramma con tinte thriller. La protagonista, Farah, è una giovane donna iraniana costretta a fuggire nel sottobosco di Istanbul con il figlioletto malato, cercando di sopravvivere come può. Lavora come donna delle pulizie, ma un giorno assiste a un omicidio, venendo coinvolta suo malgrado nel mondo criminale. L’incontro con Tahir, un uomo legato alla criminalità locale ma dotato di un inaspettato senso di giustizia, cambia il destino di entrambi.

La Forza di una donna: un racconto di resilienza

La Forza di una donna (Kadın) è una delle serie turche più toccanti. Racconta la storia di Bahar, una giovane vedova con due figli piccoli, che lotta ogni giorno per sopravvivere in una società dura e spesso indifferente. La serie è un vero e proprio inno alla resilienza femminile, alla capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Con toni realistici e una narrazione emotivamente coinvolgente, La Forza di una donna affronta senza retorica temi come la povertà, la maternità, la malattia e le dinamiche familiari.

Un successo che continuerà in autunno su Mediaset?

Evidentemente, le serie turche ‘Forbidden Fruit’, ‘Io Sono Farah’ e ‘La Forza di una donna’ offrono molto più di semplici intrecci romantici. Raccontano storie universali, ricche di pathos e conflitti morali, capaci di parlare al cuore degli spettatori. Ecco perché continuano a guadagnare popolarità anche al di fuori dei confini della Turchia, tanto che dai piani alti di Cologno Monzese, i vertici di Mediaset stanno pensando di riservare uno spazio (evidentemente non tutta la fascia pomeridiana come in questi giorni) a uno o più di queste serie che potrebbero entrare prepotentemente anche nei palinsesti della stagione 2025-26 già a partire da questo autunno. Anzi, pare che lo stesso amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, si sia raccomandato di acquistare il maggior numero possibile di serie tv turche che piacciono molto alla madre, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Insomma, le premesse per un boom delle serie turche in Italia ci sono tutte.